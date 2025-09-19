বাবাকে শেষ বিদায় জানাতে শ্রীলঙ্কায় ওয়াল্লালাগে, ফেরা অনিশ্চিত

বাবাকে শেষ বিদায় জানাতে শ্রীলঙ্কায় ওয়াল্লালাগে, ফেরা অনিশ্চিত
আফগানিস্তানের বিপক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার এশিয়া কাপের ম্যাচ চলাকালীন হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার দুনিথ ওয়াল্লালাগের বাবা সুরঙ্গা ওয়াল্লালাগে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবার মৃত্যুর সংবাদ জেনে আর এশিয়া কাপে থাকা সম্ভব হয়নি ২২ বছর বয়সী এই তারকার।
যে কারণে আফগানদের বিপক্ষে ৬ উইকেটে জয়ের ম্যাচটি শেষ হওয়ার পরই নিজ দেশ শ্রীলঙ্কায় চলে যান ওয়াল্লাগে। লক্ষ্য, বাবার প্রিয় মুখখানা শেষবারের মতো দেখা ও শেষ বিদায় জানানো।
এই শোকাবহ পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলো খেলাও অনিশ্চিত ওয়াল্লাগের। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।
সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার অন্তত তিনটি ম্যাচ খেলবে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে, ২৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ রয়েছে লঙ্কানদের।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপ ম্যাচটি ছিল ওয়াল্লালাগের ক্যারিয়ারের মাত্র পঞ্চম টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক এবং চলতি টুর্নামেন্টে তার প্রথম ম্যাচ। তিনি এখন পর্যন্ত ৩১টি ওয়ানডে খেলেছেন।
ক্যারিয়ারের ওয়াল্লাগের সেরা বোলিং ফিগার ৫ উইকেটে ২৭ রান, যা ২০২৪ সালের আগস্টে কলম্বোয় ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে করেছিলেন। এছাড়া ২০২৩ সালের এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে একটি ম্যাচে ৪০ রানে ৫ উইকেট শিকার করেছিলেন তিনি। সেই টুর্নামেন্টে ১০ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ছিলেন ওয়াল্লাগে।
এমএইচ/এমএস