ওমান ক্রিকেটে ইতিহাস, টস জিতে ব্যাটিংয়ে ভারত

ওমান ক্রিকেটে ইতিহাস, টস জিতে ব্যাটিংয়ে ভারত
এর আগে কখনো ভারতের বিপক্ষে খেলেনি ওমান। খেলেনি বলতে খেলার সুযোগটাই আসেনি। কিন্তু এবার এশিয়া কাপের কল্যাণে ভারতের মতো শক্তিশালী একটি দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। হার কিংবা জয়; ফলাফল যাই হোক, ম্যাচে অংশগ্রহণ করেই নিজেদের ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লিখে ফেলেছে ওমান।
ভারত ও ওমানের মধ্যকার আজ শুক্রবারের ম্যাচটি এশিয়া কাপের প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচ। ইতিমধ্যেই সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। অন্যদিকে আগেই ছিটকে গেছে ওমান। যে কারণে ওমানের জন্য ইতিহাস গড়ার হলেও ভারতের জন্য ম্যাচটি শুধুই নিয়মরক্ষার।
এই ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সুপার ফোরকে সামনে রেখে নিজেদের ব্যাটিংটাকে আরেকটু ঝালিয়ে নিতেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
আজকের ম্যাচ জিতলে শ্রীলঙ্কাও অপরাজিত থেকেই সুপার ফোর খেলবে।
ভারত একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, কুলদিপ যাদব।
ওমান একাদশ
যতিন্দর সিং (অধিনায়ক), আমির কলিম, হাম্মাদ মির্জা, বিনায়ক শুক্লা (উইকেটরক্ষক), শাহ ফয়সাল, মোহাম্মদ নাদিম, আরিয়ান বিষ্ট, জিকরিয়া ইসলাম, শাকিল আহমেদ, সময় শ্রীবাস্তব, জিতেন রামানন্দি।
