  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
রাত ৮–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১, নাগরিক টিভি, টি স্পোর্টস

সিপিএল: ২য় কোয়ালিফায়ার
ত্রিনবাগো–সেন্ট লুসিয়া
সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

মেয়েদের ৩য় ওয়ানডে
ভারত–অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ২টা, স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল–এভারটন
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রাইটন–টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম–ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–চেলসি
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ–এস্পানিওল
রাত ৮–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

জার্মান বুন্দেসলিগা
হফেনহাইম–বায়ার্ন মিউনিখ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

লাইপজিগ–কোলন
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।