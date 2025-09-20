  2. খেলাধুলা

মাথায় আঘাত ভারতের অক্ষর প্যাটেলের, পাকিস্তান ম্যাচে অনিশ্চিত

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাথায় আঘাত ভারতের অক্ষর প্যাটেলের, পাকিস্তান ম্যাচে অনিশ্চিত

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে পারবেন কিনা ভারতের অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল, তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। কারণ গতকাল শুক্রবার ওমানের বিপক্ষে আবুধাবিতে গ্রুপ এ ম্যাচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন বাঁহাতি তারকা স্পিনার।

ওমানের ইনিংসের ১৫তম ওভারে হাম্মাদ মির্জার একটি ক্যাচ নিতে মিড-অফ থেকে ছুটে আসেন অক্ষর। কিন্তু ক্যাচ হাত থেকে ফসকে যায়, আর অক্ষর ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও গলার পাশ চেপে ধরেন তিনি। ফিজিও এসে তাকে মাঠ ছাড়তে সাহায্য করেন। এরপর আর মাঠে ফেরেননি।

ওই ম্যাচে অক্ষর মাত্র এক ওভার বল করেন, খরচা করেন ৪ রান। ওমানের বিপক্ষে ভারত মোট ৮ জন বোলার ব্যবহার করে ২১ রানে জয় তুলে নেয়।

ম্যাচ শেষে ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ জানিয়েছেন, অক্ষর ভালো আছেন। তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগে হাতে সময় আছে মাত্র ৪৮ ঘণ্টারও কম, যা চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

ব্যাট হাতে অক্ষর ভালো ইনিংস খেলেন ওমানের বিপক্ষে। পাঁচ নম্বরে নেমে ১৩ বলে ২৬ রান করেন। সঞ্জু স্যামসনের (৫৬) সঙ্গে ৪র্থ উইকেটে ৪৫ রানের ঝোড়ো জুটি গড়েন তিনি।

যদি পাকিস্তানের বিপক্ষে অক্ষর খেলতে না পারেন, তবে ভারত তিন স্পিনার নিয়ে মাঠে নামার কৌশল থেকে সরে আসতে পারে। দলে আছেন কেবল কুলদিপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তী (ওমানের বিপক্ষে বিশ্রামে ছিলেন) - এ দুজনই বিশেষজ্ঞ স্পিনার।

স্ট্যান্ডবাই তালিকা থেকে ভারত চাইলে ডেকে নিতে পারে রিয়ান পরাগ বা ওয়াশিংটন সুন্দরকে, যারা অক্ষরের মতোই অলরাউন্ড বিকল্প হতে পারেন।

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।