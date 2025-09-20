ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলতে আলোচনার টেবিলে আয়ারল্যান্ড

ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলতে আলোচনার টেবিলে আয়ারল্যান্ড
বড় দলগুলোর বিপক্ষে সিরিজ খেলার আগ্রহ সবসময়ই থাকে ছোট দলগুলোর। কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে বেশি ম্যাচ খেলতে পারলে নিজেদের ক্রিকেটের মানোন্নয়ন হয়, সেই ধারণা থেকেই তৈরি হয় এই আগ্রহ। আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ের মতো দলগুলো সবসময় অপেক্ষায় থাকে, কখন ভারত-অস্ট্র্রেলিয়ার মতো দলগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার সুযোগ আসে।
সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলার জন্য আলোচনায় বসেছে আয়ারল্যান্ড। আগামী গ্রীষ্মে ইংল্যান্ড সফরের পথে ভারতীয় পুরুষ দল তাদের সঙ্গে একটি সাদা বলের সিরিজ খেলবে বলে আশা করছে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড (সিআই)।
আগামী বছর ১-১৯ জুলাই ইংল্যান্ডে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি এবং তিনটি ওয়ানডে খেলতে যাবে ভারত। এর আগে আয়ারল্যান্ড সফর নিয়ে সিআই কর্মকর্তারা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।
গত সাত বছরে (২০১৮, ২০২২ ও ২০২৩) ভারতীয় দল তিনবার আয়ারল্যান্ডে ছোট টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে এবং ডাবলিনের উপকণ্ঠে মালাহাইডে প্রতিবারই দর্শকদের ভিড় জমেছিল।
আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং মঙ্গলবার জানান, এই গ্রীষ্মে এত কম হোম ম্যাচ খেলে তিনি হতাশ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে তার দলকে অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে।
গতকাল শুক্রবার মালাহাইডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি ভেস্তে যাওয়ার পর বোর্ড চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস জানান, তিনি খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
ম্যাকনিস বলেন, ‘আমি বৈঠকের শুরুতেই বলেছি, ২০২৫ সালে আমরা যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলছি, তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট নয়। আমি এটা অস্বীকার করছি না। আমরা ২০২৬ ও ২০২৭ সালের সূচি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা শেয়ার করেছি এবং তাদের মতামত নিয়েছি, শুধু আন্তর্জাতিক নয়, দেশীয় সূচি নিয়েও। এটা বেশ ইতিবাচক সেশন ছিল।’
আগামীকাল রোববার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি হবে আয়ারল্যান্ডের ২০২৫ গ্রীষ্মের নবম ও শেষ আন্তর্জাতিক হোম ম্যাচ। এই ৯ ম্যাচের মধ্যে চারটি ম্যাচই বৃষ্টিতে ভেসে গেছে।
আয়ারল্যান্ডের সীমিত ম্যাচ আয়োজনের মূল কারণ, ক্লাব ভেন্যুকে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তর করতে বিপুল ব্যয়, অন্যদিকে সম্প্রচার চুক্তি থেকে তুলনামূলক কম আয়।
ম্যাকনিস বলেন, ‘(খেলোয়াড়রা) আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো বোঝে এবং কেন এমন পরিস্থিতি হয়েছে তা জানে। তবে তারা একইসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা রাখে এবং সম্পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে।’
আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচি (এফটিপি) অনুযায়ী, আগামী গ্রীষ্মে আয়ারল্যান্ড নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ড (একটি টেস্ট), বাংলাদেশ (তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি) ও আফগানিস্তানকে (একটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি) আতিথ্য দেবে।
