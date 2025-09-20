তিন সেঞ্চুরির ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

তিন সেঞ্চুরির ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার
লাহারে চলমান তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও পাকিস্তানকে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। এতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই স্বাগতিকদের বিপক্ষে সিরিজ নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
শুক্রবার টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংসের ৪১ ওভারের খেলা শেষে ম্যাচে বাগড়া দেয় বৃষ্টি। নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ করতে ইনিংস নামিয়ে আনা হয় ৪৬ ওভারে। এতেই জোড়া সেঞ্চুুরিতে ৩ উইকেটে ২৯২ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা।
ডিএল মেথডে ৪৬ ওভারে ৩১৩ রানের লক্ষ্য পায় পাকিস্তান। কিন্তু স্বাগতিকরা ৪৪.৪ ওভারে ২৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। এতে ২৫ রানের জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকা।
এই ম্যাচে ওপেনিং জুটিতেই ২৬০ রান তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার তাজমিন ব্রিটস ও লরা উলভারডট। দুজনই হাঁকান সেঞ্চুরি। ৪৩.১ ওভারে এই জুটি ভাঙে।
ব্রিটস খেলেন ১৪১ বলে ১৭১ রানের অনবদ্য এক ইনিংস। ২০টি চার ও ৪টি ছক্কা হাঁকান তিনি। আর অধিনায়ক উলভারডট ১২৯ বলে ১০০ রান (১০টি চার) করেন।
জবাবে পাকিস্তানের হয়ে লড়াই করেন সিদরা আমিন ও নাতালিয়া পারভাইজ। সিদরা আমিন ১১০ বলে ১২২ রানের (১৩ চার) ইনিংস খেলেন। ৬০ বলে ৭৩ রান করেন পারভাইজ। এছাড়া ওপেনার উমাইমা শোহাইল ৩৮ বলে ৪৩ রান করেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার নাদিন ডি ক্লাক ৪৫ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন।
এমএইচ/এমএস