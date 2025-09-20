  2. খেলাধুলা

ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন অর্শদিপ

প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লিখেছেন পেসার অর্শদিপ সিং। দেশটির প্রথম বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে উইকেট শিকারের সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার এশিয়া কাপ ২০২৫ আসরের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ১ উইকেট শিকার করেন অর্শদিপ। এতেই টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন ২৬ বছর বয়সী পেসার। যার জন্য তাকে খেলতে হয়েছে মাত্র ৬৪ ম্যাচ।

এই বিশেষ মুহূর্তটি আসে ম্যাচের ২০তম ওভারে, যখন ওমানের উইকেটরক্ষক ব্যাটার বিনায়ক শুক্লাকে আউট করেন অর্শদিপ। বর্তমানে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি।

২০২২ সালে সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের জার্সিতে অভিষেক করেন অর্শদিপ, ওই ম্যাচে তার বোলিং ফিগার ছিল ২/১৮। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলেন এই তারকা। বর্তমানে অর্শদিপ সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ভারতীয় একাদশের নিয়মিত মুখ।

ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন যুজভেন্দ্র চাহাল। ৮০ ম্যাচে ৯৬ উইকেট শিকার করেছিলেন তিনি।

সেরা পাঁচের বাকি তিনটি স্থান হার্দিক পান্ডিয়া (১১৬ ম্যাচে ৯৫ উইকেট), জাসপ্রিত বুমরাহ (৭২ বলে ৯২ উইকেট) ও ভুবনেশ্বর কুমারের (৮৭ ম্যাচে ৯০ উইকেট) দখলে।

