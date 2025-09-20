জাতীয় দলের নির্বাচক হলেন শান্ত, নারী দলের নির্বাচক সালমা

জাতীয় দলের নির্বাচক হলেন শান্ত, নারী দলের নির্বাচক সালমা
আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটি সামলেছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। হান্নান সরকার সরে দাঁড়ানোর পর তার এই কমিটিতে দীর্ঘদিন তিন নম্বর জায়গাটি ছিল ফাঁকা। অবশেষে আরও একজন সতীর্থ পেলেন লিপু এবং রাজ্জাকরা। জাতীয় দলের সাবেক পেসার, ৪৮ বছর বয়সী হাসিবুল হোসেন শান্তকে তৃতীয় নির্বাচক হিসেবে মনোনয়ন দিলো বিসিবি।
একই সঙ্গে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুনকে। নারী দলের নির্বাচক হিসেবে এতদিন একা দায়িত্ব পালন করছিলেন সাজ্জাদ হোসেন শিপন। এবার তার সঙ্গী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সালমা খাতুন। যিনি এক সময় নারী টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ে শীর্ষ অলরাউন্ডার ছিলেন।
আজ বিসিবিতে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় নির্বাচক বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে, জাগো নিউজে আগেই সংবাদ ছাপা হয়েছিল, বোর্ড হাসিবুল হোসেন শান্তকে তৃতীয় নির্বাচক এবং সালমা খাতুনকে নারী দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব দিতে যাচ্ছে।
হাসিবুল হোসেন শান্তকে নির্বাচক প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠু বলেন, ‘পুরুষদের নির্বাচক প্যানেলে একটি জায়গা খালি ছিল। সেখানে সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হোসেন শান্তকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্জাক ও লিপু ভাইকে সহায়তা করবেন তৃতীয় নির্বাচক হিসেবে। তাদের অভিজ্ঞতা, দেশের হয়ে খেলা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অন্য নির্বাচকদের চেয়ে অভিজ্ঞ বলেই শান্তকে নেওয়া হলো। শান্ত অনেকদিন বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ে খেলেছে। সে হিসেবে তাকে বেছে নেওয়া হলো।’
বাংলাদেশ দলের হয়ে ৫টি টেস্ট ও ৩২টি ওয়ানডে খেলেছেন শান্ত। টেস্টে ৬ উইকেট ও ৯৭ রানের পাশাপাশি ওয়ানডেতে ২৯ উইকেট ও ১৭২ রান করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত। ২০০৭ সালে সর্বশেষ ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছিলেন।
সালমা খাতুনের নিয়োগ সম্পর্কে ইফতিখার রহমান মিঠু বলেন, ‘আপনারা সবাই জানেন ২০১৪-১৫ মৌসুমে সালমা আইসিসির সেরা বোলার হয়েছিল। এক নম্বর অলরাউন্ডারও ছিল। ২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিল। এটা বৈপ্লবিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট (আমিনুল ইসলাম বুলবুল)। যাতে ভবিষ্যতে মহিলা দল আরও উপকৃত হয়। এই প্রথম এমন হলো। অন্যান্য দেশে আছে নাকি জানি না।’
আইএইচএস/