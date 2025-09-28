টিভিতে আজকের খেলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ: ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা মহানগর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
ঢাকা বিভাগ-সিলেট
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
জিম্বাবুয়ে-বোতসোয়ানা
বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট, আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল-আর্সেনাল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-সোসিয়েদাদ
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
রোমা-হেল্লাস
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন
এসি মিলান-নাপোলি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
