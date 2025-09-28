আফগানিস্তানের বিপক্ষেও নেই লিটন, অধিনায়ক জাকের, ফিরলেন সৌম্য

আফগানিস্তানের বিপক্ষেও নেই লিটন, অধিনায়ক জাকের, ফিরলেন সৌম্য
এশিয়া কাপে পাওয়া চোটের কারণে আফগানিস্তান সিরিজ থেকেও ছিটকে পড়লেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস। তার পরিবর্তে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী অনিক।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আগামী ২, ৩ ও ৫ অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো।
নিয়মিত অধিনায়ক লিটন কুমার দাস এখনো চোট কাটিয়ে উঠতে না পারায় তাকে ছাড়াই দল গঠন করা হয়েছে। এশিয়া কাপে চোট পাওয়া লিটন এবারও মাঠের বাইরে থাকছেন।
লিটনের ইনজুরি নিয়ে জাতীয় দলের ফিজিও বাজেদুল ইসলাম খান বলেন, ‘লিটন এশিয়া কাপে শেষ দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি। তার বাঁ-পাশের অ্যাবডোমিনাল মাংসপেশিতে গ্রেড-১ স্ট্রেইন ধরা পড়েছে। তিনি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন এবং আফগানিস্তান সিরিজে থাকছেন না। চিকিৎসকরা তার উন্নতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন।’
এবারের দলে একমাত্র পরিবর্তন হিসেবে ডাক পেয়েছেন অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার। ৩২ বছর বয়সী এই ব্যাটারকে আফগানিস্তান সিরিজের জন্য যুক্ত করা হয়েছে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দল
জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও সৌম্য সরকার।
আইএইচএস/