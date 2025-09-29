ভারত ৯:০ পাকিস্তান
এশিয়া কাপ ২০২৫ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে নবমবারের মতো শিরোপা জিতেছে ভারত। এর মাধ্যমে তারা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল হিসেবে নিজেদের জায়গা আরও মজবুত করল। এবার ছিল ভারতের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপ জয় (প্রথমটি ২০১৬ সালে)। এছাড়া ওয়ানডে ফরম্যাটে ভারত সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে (১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০১০, ২০১৮ ও ২০২৩ সালে)।
শ্রীলঙ্কা ছয়বার (পাঁচবার ওয়ানডে, একবার টি-টোয়েন্টি) আর পাকিস্তান দুইবার (দুটোই ওয়ানডে) শিরোপা জিতেছে।
ফাইনাল ও এশিয়া কাপে উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান
৯-০: পাকিস্তানের বিপক্ষে রান তাড়া করতে নেমে ভারতের টানা নবম জয়। প্রতিপক্ষের বিপক্ষে রান তাড়ায় শতভাগ জয়ের রেকর্ডে এটিই সবচেয়ে বড়।
১২৭: তৃতীয় উইকেট পতনের পর ভারতের প্রয়োজনীয় রান। তিন উইকেট হারানোর পর এটি তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সফল রান তাড়ার ঘটনা। সর্বোচ্চ ছিল ২০২২ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে (১৩৪ রান, ২৬/৩ অবস্থা থেকে ১৬০ রান তাড়ার ঘটনা)।
১১৩: পাকিস্তানের দ্বিতীয় উইকেট পতনের সময় স্কোর। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে-এ এটিই সর্বোচ্চ রান, যেখান থেকে একটি দল ১৫০ রানের নিচে অলআউট হয়েছে। আগের রেকর্ড ছিল ১১২ (কেম্যান আইল্যান্ডস বনাম বারমুডা, ২০২৫)।
৩৩: পাকিস্তানের শেষ আট জুটির সম্মিলিত রান। টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে তাদের সর্বনিম্ন। আগের রেকর্ড ছিল ৫৬ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, হোবার্ট, ২০২৪)।
৫: কুলদীপ যাদবের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চতুর্থবারের মতো চার উইকেট। ভারতীয়দের মধ্যে ভুবনেশ্বর কুমারের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। এই ম্যাচে নিজের শেষ ওভারে তিনটি উইকেট পান কুলদীপ। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কেবল রশিদ খান (৬ বার) এর চেয়ে বেশি করেছেন।
৬৯*: ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিলক ভার্মার অপরাজিত ইনিংস। টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ ফাইনালে চার নম্বর বা তার নিচে ব্যাট করা ক্রিকেটারদের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
৩৬: এশিয়া কাপে কুলদীপ যাদবের মোট উইকেট সংখ্যা (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে), যা সর্বোচ্চ। তিনি লাসিথ মালিঙ্গার ৩৩ উইকেটের রেকর্ড ভেঙেছেন।
৩: সাহিবজাদা ফারহান টি-টোয়েন্টিতে জসপ্রিত বুমরাহকে যে তিনটি ছক্কা মেরেছেন, এটি যেকোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ। এই আসরে বুমরাহর ১১.১ ওভারে পাকিস্তানি ব্যাটাররা চারটি ছক্কা মেরেছে, যা এর আগে সম্ভব হয়নি।
