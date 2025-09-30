  2. খেলাধুলা

মনোনয়নের বৈধতা পেলেন রেদুয়ান, নির্বাচন করতে হচ্ছে বুলবুল-ফাহিমকে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শেষ পর্যন্ত বিনা ভোটে বিসিবি পরিচালক হতে পারছেন না দুই হেভিওয়েট প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও নাজমুল আবেদিন ফাহিম। ঢাকা বিভাগ থেকে তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

কারণ, ঢাকা বিভাগে তাদের দুজনার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এসএম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ানের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিল নির্বাচন কমিশন; কিন্তু আপিল করে নিজের মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেয়েছেন জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই কাউন্সিলর।

ফলে, সরকারের সমর্থনপুষ্ট প্যানেলের সম্ভাব্য সভাপতি প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও হাই প্রোফাইল প্রার্থী নাজমুল আবেদিন ফাহিমকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েই বোর্ডে আসতে হবে।

ঢাকা বিভাগে এখন ত্রিমুখী লড়াই হবে। বলে রাখা ভালো, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ঢাকা বিভাগ থেকে দুজন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। এখন দেখার বিষয় ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া তথা সরকারের সমর্থনপুষ্ট প্যানেলের সম্ভাব্য সভাপতি প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বুলবুল আর নাজমুল আবেদিন ফাহিমের সাথে আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ানের ত্রিমুখী লড়াই কেমন জমে ওঠে?

সমর্থনকারী কাউন্সিলরের ফরমে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সাথে মনোনয়ন ফরমে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল নেই। এ কারণে ফুয়াদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সোমবারই তার মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন ফুয়াদ।

শেষ পর্যন্ত আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন বিসিবির এ সাবেক পরিচালক। তার আপিলের শুনানিতে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন জানায়, জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর এস এম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ানের (ভোটার নম্বর ১৬) মনোনয়ন বৈধ।

একইভাবে শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশন রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার হাসিবুল আলমের (ভোটার নম্বর ০৩) মনোনয়নপত্রও বৈধ বলে ঘোষণা করে।

অন্যদিকে রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার মেহেদি হাসান পুলক, রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার হাসানুজ্জামান এবং চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার শওকত হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিলের আপিল নাকচ হয়ে গেছে। নির্বাচক কমিশন তাদের তিনজনের আবেদন মঞ্জুর করেনি। মানে ‘না মঞ্জুর’ বলে জানিয়ে দিয়েছে।

বলে রাখা ভালো গতকাল সোমবার নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছিল সমর্থনকারী ও প্রস্তাবকারীর সই না মেলায় ক্যাটাগরি ‘১’ থেকে তিনজনের মনোনয়নপত্র অবৈধ।

এর মধ্যে রেদুয়ান ফুয়াদ ও হাসিবুল আলম আপিল করে বৈধতা পেলেও নতুন করে রংপুরের হাসানুজ্জামান ও রাজশাহীর মেহেদি হাসান পুলকের মনোয়ন বাতিল হয়ে গেছে।

তাদের দুজনার মনোনয়ন বাতিলের কারণ ব্যাখ্যা করে নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে হাসানুজ্জামান ও মেহেদি হাসান পুলকের ব্যাপারে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ‘অবজেকশন ছিল এবং সে অবজেকশন টিকে গেছে।’

এআরবি/আইএইচএস/

