আদালতের নির্দেশে নির্বাচন করতে পারছেন না বিএনপিপন্থি চার প্রার্থী
সোমবার রাতে ক্রীড়া উপদেষ্টা এবং তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন বিএনপিপন্থি প্যানেলের শীর্ষ কর্তাদের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পরই মনে হচ্ছিল বিসিবি নির্বাচন নিয়ে যে সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তার ইতি ঘটতে যাচ্ছে। এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এক নতুন জটিলতা তৈরির আভাস-ইঙ্গিতও মিলেছিল।
সেটা আর কিছুই নয়। দুদকের ‘বিশেষ অবজারভেশনে’ থাকা ১৫ ক্লাবের ওপর আবার নির্বাচনী নিষেধাজ্ঞা নেমে আসতে পারে। আবার হাইকোর্টে রিট হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। জাগো নিউজের পাঠকরা আজ মঙ্গলবার সকাল সকাল সে আগাম খবর জেনে গিয়েছিলেন।
সে আভাস ও ইঙ্গিত মোটেই অমূলক বা মিথ্যা নয়। সত্য। মঙ্গলবার দুপুর গড়ানোর আগেই সেই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরদের বিষয়ে আদালতে রিট হয়েছে এবং জানা গেছে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ নিজেই সে রিটটি করেন। রিটের অর্থ, ওই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ বাতিল এবং বিএনপিপন্থি প্যানেলের চারপ্রার্থী ইফতিখার রহমান মিঠু, মঞ্জুরুল আলম, বোরহান হোসেন পাপ্পু ও ইসরাফিল খসরুর নির্বাচন করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া।
কেন এই নির্বাচন সামনে রেখে মাত্র ৫দিন আগে হঠাৎ এই রিট? তা নিয়ে রাজ্যের জল্পনা-কল্পনা। অনেকেরই ধারণা, এটা আগের মধ্যরাতে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সাথে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন বিএনপিপন্থিদের আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণেই হয়েছে।
প্রসঙ্গতঃ বিএনপিপন্থি প্যানেলের তামিম ইকবাল, ফাহিম সিনহা, রফিকুল ইসলাম বাবু, টি-স্পোর্টসের ইশতিয়াক সাদেক ও শানিয়ান তানিম- এই পাঁচ-ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল রাত ১২টার দিকে ক্রীড়া উপদেষ্টার বাসায় যান এবং তার সঙ্গে কথা বলেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শুরুতে মোটামুটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশেই কথা এগোচ্ছিল; কিন্তু একপর্যায়ে তামিম ইকবাল বলেন যে, তারা ক্রীড়া উপদেষ্টা যে ৯ঃ৩ অনুপাতের প্রস্তাব দিয়েছেন, তা তারা মানতে পারছেন না। এখন আর তাদের পক্ষ থেকে ৯ জন আর ক্রীড়া উপদেষ্টার পক্ষ থেকে তিনজন পরিচালক ভাগাভাগি করা সম্ভব নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা (বিএনপিপন্থিরা) পুরো ১২ জনের প্যানেলে নির্বাচন করতে ইচ্ছুক। তখন ক্রীড়া উপদেষ্টা একপর্যায়ে বলেন, ‘ঠিক আছে, তাহলে আপনারা আপনাদের মতো নির্বাচন করেন, আমি আমার মতো আগাব।’
এখানে বলে রাখা দরকার যে, তামিমের নেতৃত্বাধীন বিএনপিপন্থি প্যানেল বুলবুলকে সভাপতি মানলেও ঢাকার ক্লাব কোটায় বোর্ডে ফারুক আহমেদের অন্তর্ভুক্তির চরম বিরোধী। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ফারুককে ঠেকাতেই তারা ৯ঃ৩ অনুপাত থেকে সরে ১২ জনের প্যানেলে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে।
এদিকে ক্রীড়া উপদেষ্টাও নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরতে নারাজ। তিনিও ক্লাব ক্যাটাগরিতে ফারুক আহমেদসহ তার পছন্দের অন্তত তিনজনকে বোর্ড পরিচালক হিসেবে দেখতে আগ্রহী।
তাই সমঝোতা ভেস্তে গিয়ে এখন চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিসিবি নির্বাচন। রিট হওয়ায় ১৫ জন কাউন্সিলর আর বিএনপিপন্থি প্যানেলের চারপ্রার্থী নির্বাচন করতে পারবেন না।
