ব্যাটিং ধস দুশ্চিন্তার, তবে ক্রিকেট ফানি গেম: জাকের আলী
১৫১ রান তাড়া করতে গিয়ে বিনা উইকেটে ১০৯। সেটাও ১২ ওভার না হতেই। এই ম্যাচটি তো হেসেখেলেই জেতার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বরাবরের মতো সমর্থকদের বুকে ব্যথা বানিয়েই জিতলো টাইগাররা।
এক পর্যায়ে ৯ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে দিয়েছিল হারের শঙ্কায়। শেষ পর্যন্ত নুরুল হাসান সোহান আর লোয়ার অর্ডারের রিশাদ হোসেনের জুটিতে মান বেঁচেছে। শারজায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৪ উইকেটে।
ব্যাটিং ধস নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা বললেও দিনশেষে জয় পাওয়া গেছে, তাতেই খুশি জাকের আলী। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ অধিনায়ক বললেন, ‘ছেলেরা যা করেছে, তাতে আমি খুশি। আমরা খুব ভালো শুরু করেছি। যদিও ব্যাটিং ধস দুশ্চিন্তার। তবে ক্রিকেট খেলাটাই এমন, ফানি গেম। অবশ্যই ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে উন্নতির জায়গা আছে। আমরা সেটা নিয়ে কথাও বলব।’
জাকের যোগ করেন, ‘যেভাবে আমরা শুরু করেছি, বোলাররা দারুণ করেছে। এশিয়া কাপেও তারা ভালো করেছিল। আমার মনে হয় আমরা ডেথ ওভারে কিছু রান দিয়ে ফেলেছি। তবে দিনশেষে জয় নাকি পরাজয়, সেটাই মূল কথা। এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস দেবে। সিরিজ জেতার দিকে তাকিয়ে আছি।’
