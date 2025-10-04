টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরলো জিম্বাবুয়ে, রইলো বাকি তিন দেশ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরলো জিম্বাবুয়ে, রইলো বাকি তিন দেশ
টেস্ট খেলুড়ে দেশ হয়েও গতবার (২০২৪) টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। বাদ পড়ে গিয়েছিল বাছাই থেকেই। তবে এবার আর ভুল করেনি। আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে আগামী বছরের টুর্নামেন্টে জায়গা করে নিয়েছে সিকান্দার রাজার দল।
আফ্রিকা আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের সেমিফাইনালে কেনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে জিম্বাবুয়ে। ১৭ নম্বর দেশ হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো তারা। বাকি থাকলো আর তিনটি দেশ।
জিম্বাবুয়ের আগে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে ১৬টি দেশ। বাকি তিনটি দেশ আসবে এশিয়া-প্যাসিফিক যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে। সেই পর্ব শুরু ৮ অক্টোবর থেকে শুরু ওমানে। জাপান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, নেপাল, ওমান, পাপুয়া নিউ গিনি, কাতার, সামোয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে লড়াই হবে তিনটি জায়গার জন্য।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ হিসাবে খেলবে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। এ ছাড়া বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, ইতালি এবং নামিবিয়া যোগ্যতা অর্জন করেছে।
এমএমআর/এএসএম