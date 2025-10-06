  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১২:০৩ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকার ক্লাব কোটায় পরিচালক হবেন কোন ১২ জন?

আগেই জানা যে, তামিম ইকবাল, ফাহিম সিনহা, রফিকুল ইসলাম বাবুসহ ক্লাব ক্যাটাগরির প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে ১৩ জন একসঙ্গে নির্বাচন বয়কট করেছেন। আর গত ৪৮ ঘণ্টায় আরও সরে দাঁড়িয়েছেন দুজন- লুৎফর রহমান বাদল ও মেজর (অব.) ইমরোজ। সব মিলিয়ে ঢাকার ক্লাব কোটায় আগে ও পরে সরে দাঁড়িয়েছেন ১৫ প্রার্থী।

এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন ১৫ জন (ফারুক আহমেদ, আমজাদ হোসেন, মোকসেদুল কামাল, ইশতিয়াক সাদেক, শাহনিয়ান তানিম, মেহরাব আলম চৌধুরী, ফয়জুর রহমান মিতু, মঞ্জুরুল আলম, আদনান দিপন, আবুল বাশার শিপলু, ইফতিখার রহমান মিঠু, ফায়জুর রহমান ভুঁইয়া, আহসানুর রহমান মল্লিক রনি, রাকিবউদ্দীন ও নাজমুল)।

এই ১৫ জনের মধ্যে হবে নির্বাচন। যেহেতু ক্লাব কোটা বা ক্যাটাগরি-২ থেকে নির্বাচিত হবেন ১২ পরিচালক, তাই ১৫ জনের নির্বাচনে পরাজিত হবেন ৩ জন। আর বিজয়ী হবেন ১২ জন। এখন প্রশ্ন হলো ক্যাটাগরি-২ থেকে জিতবেন কোন ১২ জন?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আহসানুর রহমান মল্লিক রনি, রাকিবউদ্দীন ও নাজমুলের জেতার সম্ভাবনা খুব কম। কারও কারও মতে শূন্যের কোঠায়। তাই ইশতিয়াক সাদেক, শাহনিয়ান তানিম, মেহরাব আলম চৌধুরী, ফারুক আহমেদ, আমজাদ হোসেন, মোকসেদুল কামাল, ফায়জুর রহমান মিতু, মঞ্জুরুল আলম, আদনান দিপন, আবুল বাশার শিপলু, ইফতিখার রহমান মিঠু ও ফায়জুর রহমান ভুঁইয়ার জেতার সম্ভাবনা খুব বেশি।

আরও জানা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্যানেল ঘোষণা না হলেও এই ১২ জন নিয়ে একটি অঘোষিত প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আহসানুর রহমান মল্লিক রনি, রাকিব ও নাজমুলের নাম নেই।

জানা গেছে, ১৫ ক্লাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় মুক্ত হয়ে গেছেন ইফতিখার রহমান মিঠু। যেহেতু তার ক্লাব ভাইকিংস দুদকের পর্যবেক্ষণে ছিল এবং আদালতের রায়ে নির্বাচনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, তাই ইফতিখার রহমান মিঠুর মনোনয়নপত্র আপনা-আপনি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, মিঠু মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। তাই যে মুহূর্তে আদালত আবার ১৫ ক্লাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে মিঠুর মনোনয়নও বৈধতা পেয়েছে। মানে তার প্রার্থিতা বৈধ।

মিঠু নির্বাচনও করবেন। জাগো নিউজকে রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে মিঠু এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন,যে, তিনি নির্বাচন করবেন। তিনি বলেন, যেহেতু আমি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিনি, তাই ১৫ ক্লাবের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোনয়নপত্র বৈধতা পেয়েছে। আমার নির্বাচন করতে কোন বাঁধা নেই। আমি নির্বাচন করবো।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ক্লাব কোটায় যে ১৫ জন নির্বাচন করছেন তাদের মধ্যে যে অঘোষিত প্যানেল হয়েছে, তার হর্তাকর্তা মূলত ৩ জন- ইশতিয়াক সাদেক, শাহনিয়ান তানিম ও ফারুক আহমেদ। জানা গেছে, প্রথম দুজন ইফতিখার রহমান মিঠুকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং তাকে জেতানোর সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তবে ফারুক আহমেদ শুরুতে মিঠুর অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। যদিও ওপর মহলের হস্তক্ষেপে মিঠু ইস্যুতে চুপ হয়ে যান ফারুক।

আর তাতেই মিঠুর অঘোষিত প্যানেলে জায়গা পাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মিঠুকে ধরেই ১২ জনকে নির্বাচিত করার প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

ঢাকার ক্লাব কোটায় নির্বাচিত হবার পথে আছেন যে ১২ প্রার্থী

ইশতিয়াক সাদেক, শানিয়ান তানিম, মেহরাব আলম চৌধুরী, ফারুক আহমেদ, আমজাদ হোসেন, মোকসেদুল কামাল, ফায়জুর রহমান মিতু, মঞ্জুরুল আলম, আদনান দিপন, আবুল বাশার শিপলু, ইফতিখার রহমান মিঠু ও ফায়জুর রহমান ভুঁইয়া (ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব)।

