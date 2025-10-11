আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানো নাকি আফগানিস্তানের সিরিজ জয়
একসময় বাংলাদেশ ছিল ওয়ানডেতে তুলনামূলক ভালো দল। কিন্তু সেব দলটিই ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের দুটি ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ হেরেছিল আফগানিস্তানের কাছে। এবার আবারও দুই দল ওয়ানডেতে মুখোমুখি। এরই মধ্যে প্রথম ম্যাচে আফগানদের কাছে হেরে গেছে বাংলাদেশ। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
বুধবার প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তান ৫ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। ২২১ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। ৪৭.১ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আফগানিস্তান।
আফগানিস্তানের জয়ের নায়ক ছিলেন আজমাতউল্লাহ ওমরজাই, যিনি ৩ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি জয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ ৪০ রান করেন। রশিদ খানও ফিরেছেন নিজের ছন্দে, ৩৮ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেরিয়েছেন ওয়ানডেতে ২০০ উইকেটের মাইলফলক।
এছাড়া, ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ চাপের মুহূর্তে পরিণত ইনিংস খেলেছেন, নিজের আক্রমণাত্মক স্টাইল কিছুটা দমন করে দলের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করেছেন। রহমত শাহ ও অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহিদি ছিলেন মধ্যভাগের স্থিতিশীলতার প্রতীক। বাঁ-হাতি স্পিনার নানগেলিয়া খারোতে মাত্র ৩১ রান দিয়ে সাইফ হাসানকে আউট করেন, যা আফগানিস্তানের স্পিন আক্রমণে বাড়তি শক্তি এনে দেয়।
অন্যদিকে বাংলাদেশ দলের সমস্যাগুলো আগের মতোই রয়ে গেছে। গত এক বছরে তারা ওয়ানডেতে জিতেছে মাত্র দুটি ম্যাচ। বুধবারও ভালো সূচনা নিয়েও সফট ডিসমিসালের কারণে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়। চতুর্থ উইকেটে ১০১ রানের জুটি গড়েও বাকি ব্যাটাররা রশিদ খানের নিখুঁত গুগলিতে কুপোকাত হন। মেহেদী হাসান মিরাজ, জাকের আলি ও নুরুল হাসান— সবাই রশিদের শিকার হন এলবিডব্লিউ হয়ে।
আবুধাবির ধীরগতির উইকেটে আফগানিস্তান চারজন স্পিনার নিয়ে নেমেছিল, যা তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। বিপরীতে বাংলাদেশ দল রিশাদ হোসেনকে না খেলানোর সিদ্ধান্তে বড় ক্ষতির মুখে পড়ে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো খেলার পরও একদিনের ফরম্যাটে তারা তাল হারিয়ে ফেলছে।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অপরিবর্তিত দল নিয়েই নামতে পারে। তবে বাংলাদেশ দলে রিশাদ হোসেনকে ফিরিয়ে এনে স্পিন আক্রমণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
আজকের ম্যাচে জয় পেলে আফগানিস্তান তৃতীয়বারের মতো টানা ওয়ানডে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশের বিপক্ষে, আর হারের মুখে পড়লে বাংলাদেশ আবারও হারাবে আত্মবিশ্বাসের ভরসা।
সম্ভাব্য একাদশ
আফগানিস্তান: রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, হাশমতউল্লাহ শহিদি (অধিনায়ক), আজমাতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, এএম গজনফার, নানগেলিয়া খারোতে, বাশির আহমদ।
বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), জাকের আলি, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, তানভির ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।
আইএইচএস/