মিডিয়া কাপ ক্রিকেট
ডেইলি সানকে উড়িয়ে শেষ আটে জাগো নিউজ
অনিমেষ দত্ত ও বিজয় রায় শুরুটা করলেন বিধ্বংসী। এরপর নাজমুল হোসেনের ব্যাট থেকেও এলো বিধ্বংসী ইনিংস। তাতে জাগো নিউজ পায় বড় সংগ্রহ। এরপর জহির খানের আগুনঝড়া বোলিংয়ে মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ডেইলি সানের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে জাগো নিউজ২৪.ডট কম। বুধবার ডেইলি সানকে তারা হারিয়েছে ৪২ রানে।
বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিএসজিএ)-এর আয়োজনে মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয়ে শেষ আটও নিশ্চিত করেছে জাগো নিউজ।
টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ১০৫ রান করে জাগো নিউজ। জবাবে ৬৩ রানে গুটিয়ে যায় ডেইলি সান। ১২ বলে ৩৩ রান করে ম্যাচসেরা জাগোর ওপেনার অনিমেষ দত্ত। এই জয়ে ৩২ দলের টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে জাগো নিউজ।
লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই জাগো নিউজের জহির খানের তোপের মুখে পড়ে ডেইলি সান। প্রথম ওভারেই সান ওপেনার তানভীন তামিনের উইকেট উপড়ে ফেলেন এই বাঁহাতি পেসার।
এরপর আরিফুল ইসলামকে নিয়ে এগোতে থাকেন সান অধিনায়ক কামরান আহমেদ। তবে স্কোরবোর্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি। ফলে কখনোই মনে হয়নি সান জয় পেতে পারে। সর্বোচ্চ কামরান করেন ১৪ বলে ১৯ রান। জাগো নিউজের হয়ে ১১ রান খরচায় ৩ উইকেট নেন জহির খান। এছাড়া অনিমেষ দত্তর শিকার ২ উইকেট।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে জাগোকে উড়ন্ত শুরু এনে দেন বিজয় ও অনিমেষ। ১২ বলে ৩০ রান করে টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী রিটায়ার্ড হয়ে ফেরেন বিজয়। ৪টি ছক্কা ও ২ চার মারেন তিনি। আরেক ওপেনার ও ম্যাচসেরা অনিমেষের ১২ বলে ৩৩ রানের ইনিংসে ৪টি ছক্কা ও ২ চার হাঁকান। এরপর ঝড় শুরু হয় নাজমুলের ব্যাটে। ৩১০ স্ট্রাইক রেটে ১০ বলে ৪ ছক্কায় তিনি করেন ৩১ রান।
