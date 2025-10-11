ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রানের পাহাড় ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রানের পাহাড় ভারতের
দিল্লির ধীরগতির উইকেটে জশস্বি জয়সওয়াল, শুভমান গিলের দুর্দান্ত দুটি সেঞ্চুরির এবং সাই সুদর্শনের দারুণ ব্যাটিংয়ে ওপর ভর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়েছে ভারত। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে ৫১৮ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ভারত।
১৭৩ রানে প্রথম দিন অপরাজিত থাকা জশস্বি জয়সওয়াল ১৭৫ রানে আউট হয়ে যান। সেঞ্চুরি করেছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। ১২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। সাই সুদর্শন খেলেছেন ৮৭ রানের অনবদ্য ইনিংস।
মাত্র ২৩ বছর বয়সেই জশস্বি জয়সওয়াল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা তরুণ টেস্ট ব্যাটার হিসেবে। এটি তার সপ্তম সেঞ্চুরি, আর পঞ্চমবারের মতো তিনি পেরিয়েছেন ১৫০ রানের গণ্ডি। ২৪ বছরের আগেই এত বেশি ১৫০+ স্কোর করার কৃতিত্ব কেবল স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের রয়েছে।
নিতিশ কুমার রেড্ডি ৪৩ রানে ধ্রুব জুরেল আউট হন ৪৪ রানে। ধ্রুব জুরেল আউট হতেই ইনিংস ঘোষণা করেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল।
আইএইচএস/