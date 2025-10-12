  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১২ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১২ অক্টোবর ২০২৫

ক্রিকেট

লাহোর টেস্ট, প্রথম দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সকাল ১১টা
পিটিভি স্পোর্টস, টেন ক্রিকেট ও এ স্পোর্টস

দিল্লি টেস্ট, তৃতীয় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

এনসিএল-টোয়েন্টি, ফাইনাল
খুলনা-চট্টগ্রাম
সরাসরি, বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
নেদারল্যান্ডস-ফিনল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১০টা
সনি স্পোর্টস ২

ফ্যারো আইল্যান্ড-চেক
সরাসরি, রাত ১০টা
সনি স্পোর্টস ৫

রোমানিয়া-অস্ট্রিয়া
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১

ডেনমার্ক-গ্রিস
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২

লিথুয়ানিয়া-পোল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৩

ক্রোয়েশিয়া-জিব্রাল্টার
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই: আফ্রিকা
জাম্বিয়া-নাইজার
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
ফিফা প্লাস

মিসর-গিনি বিসাউ
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস

ঘানা-কমোরোস
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস

মালি-মাদাগাস্কার
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস

অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
যুক্তরাষ্ট্র-মরক্কো
সরাসরি, রাত ২টা
ফিফা প্লাস

নরওয়ে-ফ্রান্স
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
ফিফা প্লাস

টেনিস: ফাইনাল
সাংহাই মাস্টার্স
সরাসরি, বেলা ১টা
সনি স্পোর্টস ২

আইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।