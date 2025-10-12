টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
লাহোর টেস্ট, প্রথম দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সকাল ১১টা
পিটিভি স্পোর্টস, টেন ক্রিকেট ও এ স্পোর্টস
দিল্লি টেস্ট, তৃতীয় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
এনসিএল-টোয়েন্টি, ফাইনাল
খুলনা-চট্টগ্রাম
সরাসরি, বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
নেদারল্যান্ডস-ফিনল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১০টা
সনি স্পোর্টস ২
ফ্যারো আইল্যান্ড-চেক
সরাসরি, রাত ১০টা
সনি স্পোর্টস ৫
রোমানিয়া-অস্ট্রিয়া
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১
ডেনমার্ক-গ্রিস
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২
লিথুয়ানিয়া-পোল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৩
ক্রোয়েশিয়া-জিব্রাল্টার
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫
বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই: আফ্রিকা
জাম্বিয়া-নাইজার
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
ফিফা প্লাস
মিসর-গিনি বিসাউ
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস
ঘানা-কমোরোস
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস
মালি-মাদাগাস্কার
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস
অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
যুক্তরাষ্ট্র-মরক্কো
সরাসরি, রাত ২টা
ফিফা প্লাস
নরওয়ে-ফ্রান্স
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
ফিফা প্লাস
টেনিস: ফাইনাল
সাংহাই মাস্টার্স
সরাসরি, বেলা ১টা
সনি স্পোর্টস ২
