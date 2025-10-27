বৃষ্টি ভাসিয়ে দিল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ

বৃষ্টি ভাসিয়ে দিল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ
মুম্বাইয়ে নারী বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি শুরুতেই বৃষ্টির বাধার মুখে পড়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকার পর শুরু হলেও ৪৩ ওভারে নামিয়ে আনা হয় ম্যাচটি। কিন্তু এর মধ্যে আরও দুই দফা খেলার গতি থামিয়ে দেয় বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি আর শেষই করা গেলো না। পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
প্রথমে দুই ঘণ্টা দেরিতে শুরু হওয়ায় ম্যাচটি ৪৩ ওভারে নামানো হয়। কিন্তু টস হেরে বাংলাদেশ ইনিংসের ১২.২ ওভার চলার পর ফের বৃষ্টি নেমে আসে, ফলে তা আরও কমিয়ে আনা হয়, দাঁড়ায় ২৭ ওভারের ম্যাচে।
বাংলাদেশ ২৭ ওভারে সংগ্রহ করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৯ রান, যার জবাবে ভারত ব্যাট করতে নেমে ৮.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান নিয়ে ভালো অবস্থানে থাকলেও আর খেলা সম্ভব হয়নি। ন্যূনতম ২০ ওভার পূর্ণ না হওয়ায় ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলেই ভারতীয় দলে নিজের উপস্থিতি জানান দেন রাধা যাদব। নিখুঁত লাইন ও টার্নে বিভ্রান্ত করেন বাংলাদেশের ব্যাটারদের। রাধা যাদব নেন ৩ উইকেটভ। তার স্পিন সঙ্গী শ্রী চারানিও নিয়েছেন ২ উইকেট ২৩ রানে।
বাংলাদেশ ইনিংস শুরু থেকেই ছিল চাপে। রেনুকা সিংয়ের ইনসুইং ইয়র্কারে শুরুতেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে ব্যাটাররা। রুবিয়া হায়দার, শারমিন আক্তার ও নিগার সুলতানারা ইনিংস টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও রাধা ও চারানির স্পিনে একে একে ফিরতে হয় সবাইকে।
মাত্র চারজন ব্যাটার দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেন। শারমিন আক্তার করেন সর্বোচ্চ ৩৬ রান। সোবহানা মোস্তারি ২১ বলে ২৬ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের আভাস দেন; কিন্তু দলের ইনিংস শেষ পর্যন্ত বড় স্কোরে গড়ায়নি। শেষ ৭ ওভারে দল হারায় ৬ উইকেট— ৯১/৩ থেকে ১১৭/৯, শেষ পর্যন্ত ১১৯ রানে গিয়ে থামে ইনিংস।
ফিল্ডিং করার সময় ভারতের ওপেনার প্রীতিকা রাওয়াল হাঁটু ও গোড়ালিতে চোট পান। পরবর্তীতে তিনি ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি। ফলে তার জায়গায় অমানজোত কৌর ওপেন করতে নামেন স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে। তিন দিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনাল সামনে রেখে ভারতীয় চিকিৎসকরা তার চোট পর্যবেক্ষণ করছেন।
লক্ষ্য ছিল মাত্র ১২৬ রান, আর ভারত ওপেনাররা শুরু থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক। আমানজোত ও মন্ধানা প্রথম ৯ ওভারেই তোলে ৫৭ রান, বিনা উইকেটে। মন্ধানা ২৩ রানে ছিলেন অপরাজিত, অমনজোত ৭ রানে। দুজনই জীবন পান নিগার সুলতানা ক্যাচ মিস করায়। কিন্তু এরপরই ফের নামে বৃষ্টি, আর শুরু হয় অপেক্ষার পালা— যা শেষে রূপ নেয় হতাশায়। রাত ১০টা ২০ মিনিটে দুই অধিনায়ক হাত মেলান, ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
এই টাইয়ের ফলে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট পায়। এতে বাংলাদেশ নেট রান রেটে পাকিস্তানকে টপকে সপ্তম স্থানে উঠে আসে, আর ভারত প্রস্তুতি নেয় সেমিফাইনালে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নামার।
আইএইচএস/