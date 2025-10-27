ইংল্যান্ডের রেকর্ডবুক নতুনভাবে লিখলেন হ্যারি ব্রুক
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১০১ বলে ১৩৫ রানের বিস্ময়কর ইনিংস খেললেন হ্যারি ব্রুক। একা ১৩৫ রান করলেন তিনি। আর তার দল করেছে ২২৩ রান।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে রোববার ইংল্যান্ডের একক যুদ্ধের গল্প লিখলেন হ্যারি ব্রুক। দল যখন ৫ রানে ৩, এরপর ১০ রানে ৪, এমনকি ৫৬ রানে ৬— সেখানে একাই দাঁড়িয়ে ১০১ বলে ১৩৫ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ডকে কিছুটা সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যান তিনি। দলীয় মোট ২২৩ রানের মধ্যে ব্রুকের ব্যাট থেকে আসে ১৩৫ রান — যা ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ইতিহাসে নতুন রেকর্ড।
একাই দলের ৬০.৫৩% রান
- ইংল্যান্ডের ২২৩ রানের ইনিংসে ব্রুক একাই করেছেন ৬০.৫৩% রান।
- এটি ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ইতিহাসে কোনো এক ব্যাটারের সর্বোচ্চ একক অবদান।
- এর আগে ১৯৯৩ সালে বার্মিংহামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রবিন স্মিথ করেছিলেন ৬০.২৮% (১৬৭* রান, মোট ২৭৭/৫)।
রেকর্ড পাহাড়ে ব্রুক
- ব্রুকের ১৩৫ রান ইংল্যান্ডের হয়ে ৫ নম্বর বা তার নিচে ব্যাট করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। এর আগে জস বাটলার করেছিলেন ১৫০ (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, ২০১৯)।
- এটি নিউজিল্যান্ডে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর, জনি বেয়ারস্টোর ১৩৮ রানের পর।
- তার ইনিংসটি ওয়ানডে ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ একক অবদান যখন, দল অলআউট হয়।
রানের ধসের মাঝেও সেঞ্চুরি
- যখন ব্রুক ক্রিজে আসেন, তখন ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ৫ রান।
- ওয়ানডে ইতিহাসে মাত্র আর দু’জন ব্যাটার এমন অবস্থায় নেমে শতক পেয়েছেন—
- সরফরাজ আহমেদ (১০৫, পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড, ২০১৬, লর্ডস)
- যুবরাজ সিং (১০৩, ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০৫, হায়দরাবাদ)।
রেকর্ড জুটি ও ছক্কার বন্যা
- শেষ উইকেটে লুক উডের সঙ্গে ৫৭ রানের জুটি গড়েন ব্রুক— যা ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ইতিহাসে দশম উইকেটে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ।
- এর আগে রেকর্ড ছিল অ্যান্ডারসন ও ফিনের ৫৩ রানের জুটি (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ২০১১)।
- ব্রুকের ব্যাট থেকে আসে ১১টি ছক্কা — ইংল্যান্ডের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ। এর চেয়ে বেশি ছক্কা আছে কেবল ইয়ন মরগ্যান (১৭টি, আফগানিস্তানের বিপক্ষে, ২০১৯), জস বাটলার (১৪টি, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে, ২০২২)।
- নিউজিল্যান্ডে ওয়ানডেতে কোনো ব্যাটারের পক্ষে ১১ ছক্কা যৌথভাবে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড।
টানা তিন ছক্কায় শতক
- ৮৬ থেকে ১০৪— ব্রুক শতক পূর্ণ করেন টানা তিন ছক্কায়। ২০০২ সালের পর ওয়ানডেতে শতক পূর্ণ করতে টানা তিন ছক্কা মেরেছেন মাত্র আরও দুজন— গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে, ২০২৩ বিশ্বকাপে), শুভমান গিল (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, ২০২৩, ডাবল শতক পূর্ণ করেন)।
রানের ধসের পরেও লড়াই
- ইংল্যান্ডের ২২৩ রান আসে এমন এক ইনিংসে, যেখানে আটজন ব্যাটার এক অঙ্কের ঘরে আউট হন। তবুও ব্রুকের একার ইনিংস দলকে এনে দেয় লড়াইয়ের মতো একটি স্কোর।
