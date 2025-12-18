হকির মেয়েদের এশিয়ান গেমসে খেলানোর পরিকল্পনা

হকির মেয়েদের এশিয়ান গেমসে খেলানোর পরিকল্পনা
আগামী বছর জাপানের আইচি ও নাগোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ২০ তম এশিয়ান গেমসে পুরুষ দলের পাশাপাশি নারী দলকেও খেলার পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। এশিয়ান গেমসে খেলতে হলে টপকাতে হবে কোয়ালিফাইং রাউন্ড। মেয়েদের প্রথমবারের মতো কোয়ালিফাইং রাউন্ডে খেলানোর জন্য এরই মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফেডারেশন। এশিয়ান গেমসে খেলার পরিকল্পনার কথা বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছেন হকির কর্মকর্তারা।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান জানিয়েছেন,'বিওএ'র সভায় আমরা এশিয়ান গেমসে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছি। বিওএ বলেছে তারা চেষ্টা করবে। আমরা আশাবাদী মেয়েদের এশিয়ান গেমসে খেলার ব্যবস্থা হবে। সেভাবেই আমরা দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি।'
মেয়েদের কোয়ালিফাইং রাউন্ড কবে হবে এবং কোথায় হবে তা এখনো নির্ধারণ হয়নি। 'নতুন বছরের মার্চের শেষ ও এপ্রিলের শুরুতে এই বাছাই পর্ব হতে পারে। ভেন্যুও ঠিক হয়নি। সম্ভবত কাজাখস্তানে বাছাই হতে পারে'-বলেছেন রিয়াজুল হাসান।
ব্র্যাংক ব্যাংক অপরাজেয় আলো নারী হকির জোনাল পর্বের খেলা চলছে। চার জোন ও বিকেএসপি-এই ৫ দল নিয়ে ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে হবে চূড়ান্ত পর্ব। এই টুর্নামেন্ট থেকেই জাতীয় দল গঠন করবে ফেডারেশন।
এর আগে বয়সভিত্তিক আন্তর্জাতিক হকিতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। জাতীয় দল কখনো আন্তর্জাতিক হকি খেলেনি। এশিয়ান গেমসের বাছাইয়ে খেলা হলে দেশের নারী হকির জন্য সেটা হবে নতুন ইতিহাস।
গত জুলাইয়ে চীনের দাহুতে নারী অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপ হকিতে প্রথমবার অংশ নিয়েই বাংলাদেশের মেয়েরা ঘরে ফিরেছিল ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে। সেই দলের অধিনায়ক শারিকা সাফা রিমন রোমাঞ্চিত এশিয়ান গেমসে খেলার হাতছানির কথা জেনে 'আমরা জুনিয়র এশিয়া কাপে খেলে তৃতীয় হয়েছি। এখন সিনিয়র হকিতে খেলতে চাই। যদি এশিয়ান গেমসের বাছাইয়ে অংশ নিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারি সেটা দারুণ হবে আমাদের জন্য।'
গত বছর ডিসেম্বরে ওমানে হওয়া জুনিয়র এশিয়া কাপে (অনূর্ধ্ব-২১) অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। 'এ' গ্রুপে প্রতিপক্ষ ছিল থাইল্যান্ড, ভারত, চীন ও মালয়েশিয়া। অর্পিতা-আইরিনরা চারটি ম্যাচই হেরেছিল। চীনের কাছে ১৯-০, ভারতের কাছে ১৩-১, থাইল্যান্ডের কাছে ২-১ ও মালয়েশিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। বাংলাদেশের মেয়েরা জুনিয়র এশিয়া কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ওই বছর জুনে সিঙ্গাপুরে হওয়া নারী জুনিয়র এএইচএফ কাপে রানার্সআপ হয়ে। ওই আসরে বাংলাদেশেরে মেয়েরা ৬ ম্যাচের পাঁচটি জিতেছিল। একটি ম্যাচ হেরেছিল চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে।
এর আগে ২০১৯ সালে সিঙ্গাপুরে প্রথমবার জুনিয়র এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথম আসরেই শ্রীলংকাকে ২-০ গোলে হারিয়ে একটি জয়ও পেয়েছিল রিতু-তারিনরা। পাঁচ ম্যাচের একটি জিতে চারটি হেরে ৬ দেশের মধ্যে পঞ্চম হয়েছিল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের হকির মেয়েরা এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-২১ পর্যায়ে তিনটি এবং অনূর্ধ্ব-১৮ পর্যায়ে একটি টুর্নামেন্ট খেলেছে। এবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন অর্পিতা-রিমনরা।
