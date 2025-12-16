অ্যাডিলেড টেস্টে দুই পরিবর্তন অজিদের, ফিরলেন কামিন্স
অবশেষে চোট কাটিয়ে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের একাদশে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়া অভিজ্ঞ স্পিনার নাথান লায়নও ফিরেছেন অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াডে।
প্যাট কামিন্স ও নাথান লায়ন একাদশে ফেরায় বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার মাইকেল নেসার ও বেন্ডন ডগেট। পিঠের চোটে থাকা উসমান খাজার জায়গা হয়নি একাদশে। বদলি হিসেবে সাতে ব্যাটিং করছে জশ ইংলিস।
সিরিজে অজিরা এগিয়ে থাকার পরও খাজা একাদশে জায়গা না হওয়া নিয়ে মন খারাপ থাকা সত্ত্বেও সেটি মেনে নিয়েছেন। অধিনায়ক কামিন্স প্রশংসা করেছেন খাজার পেশাদারিত্বের।
কামিন্স বলেন, ‘সে সত্যিকারের টিমম্যান। দলের প্রয়োজনে সে সবকিছু করতে প্রস্তুত।’
এই টেস্ট দিয়ে প্রথমবারের মতো এবারের অ্যাশেজে মাঠে নামছেন কামিন্স। চোটের কারণে পার্থ ও ব্রিসবেনে খেলা হয়নি তার। সবশেষ খেলেছিলেন চলতি বছরের মাঝামাঝিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে।
তিনি জানিয়েছেন, পুরো ওভার বোলিংয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন এবং কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না। তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি প্রস্তুত।
আমি ইতিমধ্যেই কিছু সময় ধরে শতভাগ ফিটনেসে বোলিং করছি। যদি ব্রিসবেনে খেলতাম, সম্ভবত আমার ওভার সীমিত হতো, কিন্তু এই সপ্তাহে আমাকে কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই যেকোনো টেস্ট ম্যাচের মতো খেলতে হবে।’
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ:
জেক ওয়েদারাল্ড, ট্র্যাভিস হেড, মারনাস লাবুসেন, স্টিভ স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, জশ ইংলিস, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড।
আইএন