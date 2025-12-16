একইদিনে মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল-পিএসএল

একইদিনে মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল-পিএসএল
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৯তম আসর কড়া নাড়ছে দরজায়। আজ (১৬ ডিসেম্বর) সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে হতে যাচ্ছে আসরের নিলাম।
গত আসর প্রায় একই সময়ে মাঠে গড়িয়েছিল আইপিএল ও পাকিস্তান সুপার (পিএসএল) লিগ। এবার একেবারে একই তারিখে শুরু হবে দুই দেশের দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। আইপিএলের ১৯তম ও পিএসএলের ১১তম আসর শুরু হবে আগামী বছরের ২৬ মার্চ। আইপিএল শেষ হবে মে মাসের ৩১ তারিখ। তবে পিএসএল শেষ হবে তার অনেক আগেই ৩ মে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার সপ্তাহ তিনেক পর দুই দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ মাঠে গড়াবে। বিসিসিআই পূর্ণ সূচি ঘোষণা না করলেও জানিয়ে দিয়েছে আইপিএলের টাইমালাইন। অন্যদিকে পিসিবি চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভি ঘোষণা করেছেন পিএসএলের টাইমলাইন।
এক্সে নাকভি জানান, আগামী ৮ জানুয়ারি ইসলামাবাদে নিলামে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রি করা হবে। ২০২৬ পিএসএল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৮ দলের।
পিএসএল আয়োজিত হবে ৩৯ দিনব্যাপী, যা কি না দীর্ঘতম ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটির ইতিহাসে। আগের আসরগুলো ৩০-৩৫ দিনে শেষ হতো। অন্যদিকে আইপিএল শুরু থেকে ফাইনাল পর্যন্ত ৬৭ দিনের আসর হবে।
দুই দেশের দুই টুর্নামেন্ট গত বছর থেকেই একই সময়ে মাঠে গড়াচ্ছে। যদিও আইপিএলের সময়ে যে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য খেলোয়াড় ভেড়ানো কঠিন হয়ে যায়।
যেমন গতবার পিএসএলে নাম লিখিয়েও বেশ কয়েকজন আইপিএলে ডাক পেয়ে পিএসএল ছেড়েছিলেন। এবার অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা ফাফ ডু প্লেসি ও ইংল্যান্ডের ডেভিড উইলি আইপিএল বাদ দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন পিএসএলকে।
২০২৫ আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, যা তাদের প্রথম আইপিএল শিরোপা। আর পিএসএলের সবশেষ আসরের শিরোপা গেছে লাহোর কালান্দার্সের ঘরে। লাহোর পিএসএলের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফ্র্যাঞ্চাইজি।
আইএন