গুরুতর আঘাত পেয়ে সিডনিতে হাসপাতালে ভর্তি স্রেয়াশ আয়ার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫১ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিং করার সময় বড় ধরনের আঘাত পেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার শ্রেয়াস আয়ার। যে কারণে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখনও তার অবস্থা স্থিতিশীল। ডাক্তাররা বলছেন, ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে স্রেয়াশের। সহসাই হয়তো তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারছেন না।

সিডনিতে তৃতীয় ওয়ানডে চলাকালীন সময় পয়েন্ট পজিশন থেকে পেছনের দিকে দৌড়ে অ্যালেক্স কেয়ারিকে আউট করার সময় ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাম পাঁজরের নিচের অংশে আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঁজর চেপে ধরেন এবং মেডিকেল টিমকে সংকেত দেন।

চোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল শ্রেয়াস আয়ারকে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন শ্রেয়াস। গুরুতর চোট লেগেছে তার।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এক সূত্র বলেছে, ‘গত কয়েকদিন ধরে শ্রেয়াস আইসিইউতেই আছে। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ওর আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ফলে ওকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া হয়নি।’

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ‘আপাতত শ্রেয়াস আইসিইউতেই থাকবে। দুই থেকে সাত দিন পর্যন্ত ওকে পর্যবেক্ষণে রাখা হতে পারে। কোনোভাবেই যাতে রক্তক্ষরণের ফলে সংক্রমণ না হয় সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে।’

ক্যারের ক্যাচ ধরতে গিয়ে চোট পাওয়ার পর মাঠে কিছু ক্ষণ চিকিৎসা হয়েছিল শ্রেয়সের। তার পর হেঁটেই সাজঘরে ফেরেন শ্রেয়স। কিন্তু তার পরে তাঁর শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ফলে বোর্ডের মেডিক্যাল দল কোনও ঝুঁকি নেয়নি। সেই সূত্র বলেছে, ‘দলের চিকিৎসক ও ফিজিও সময় নষ্ট করতে চাননি। শ্রেয়াসকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দেরি হলে ঝুঁকি বাড়ত। খুব বাজে জায়গায় ওর লেগেছে। তবে চোটের জায়গা থেকে রক্তক্ষণ হওয়ায় ওর সুস্থ হতে সময় লাগবে। কবে ও মাঠে ফিরতে পারবে তা এখনই বলা অসম্ভব।’

শ্রেয়াসের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও। সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শ্রেয়াসের চিকিৎসা চলছে। বোর্ডের মেডিক্যাল দল তার দিকে নজর রেখেছে। শ্রেয়াসকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

আপাতত সামনে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে। একদিনের দলের সহ-অধিনায়ক হলেও টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পাননি শ্রেয়াস। তবে আপাতত সাতদিন সিডনির হাসপাতালেই থাকতে হবে শ্রেয়াসকে।

তারপর দেশে ফিরতে পারেন তিনি। হয়তো ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সঙ্গেই ফেরানো হবে তাঁকে। আপাতত চিকিৎসকেরা শ্রেয়াসের রক্তক্ষরণ থামানোর দিকে নজর দিয়েছেন। এখন দেখার, কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারেন ভারতীয় ব্যাটার।

