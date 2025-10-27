পাওয়ার প্লেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হাত খুলতে দেয়নি বাংলাদেশ

পাওয়ার প্লেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হাত খুলতে দেয়নি বাংলাদেশ
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার প্লেতে চড়ে বসতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৬ ওভারে মোটে ৩৫ রান তুলতে পেরেছে ক্যারিবীয়রা। রানরেট ছয়ের নিচে। তবে টাইট বোলিং করলেও কোনো উইকেট ফেলতে পারেনি বাংলাদেশ।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। স্পিন দিয়েই আক্রমণ শুরু করে বাংলাদেশ। নাসুম আহমেদ প্রথম ওভারে দেন মাত্র ৩ রান। পরের ওভারে তাসকিন আহমেদও দেন ৩।
তবে চতুর্থ ওভারে তাসকিন দিয়ে বসেন ১৭ রান। নাহলে পাওয়ার প্লেতে আরও কম রান হতো। মোস্তাফিজুর রহমান পঞ্চম ওভারে ৪ আর নাসুম আহমেদ ষষ্ঠ ওভারে খরচ করেন মাত্র ১ রান।
