ভারতের বিপক্ষে টেস্টে অধিনায়ক হয়েই ফিরছেন বাভুমা

ভারতের বিপক্ষে টেস্টে অধিনায়ক হয়েই ফিরছেন বাভুমা
দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ফিরছেন দলে। আগামী মাসে ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তিনি নেতৃত্ব দেবেন প্রোটিয়াদের। সেপ্টেম্বর মাসে পায়ের পেশির চোটে পড়ায় তিনি পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুর সিরিজে খেলতে পারেননি।
বাভুমা পাকিস্তানে চলমান সাদা বলের সিরিজে অংশ নেবেন না। তবে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের আগে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ বনাম ভারত ‘এ’ প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তিনি খেলবেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট স্কোয়াডে বাভুমার ফেরা একমাত্র পরিবর্তন। তার জন্য জায়গা হারিয়েছেন ডেভিড বেডিংহাম। তিনি পাকিস্তান সফরে কোনো ম্যাচ খেলেননি। ১৫ টেস্টে এক সেঞ্চুরি ও চারটি হাফসেঞ্চুরি করা বেডিংহাম জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৮২ রানের ইনিংস খেলার আগে টানা ১২ ইনিংসে ফিফটি পাননি। টনি ডি জর্জি, ত্রিস্তান স্টাবস, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও জুবায়ের হামজাকে দলে রাখায় বেডিংহামের আর জায়গা হয়নি।
স্পিন বিভাগে আগের মতোই তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার-কেশভ মহারাজ, সায়মন হার্মার ও সেনুরান মুথুসামি দলে আছেন। পাকিস্তানে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে তারা সবাই দলে টিকে গেছেন। তবে প্রথম টেস্টে মহারাজের চোটে সুযোগ পাওয়া অফস্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েন এবার বাদ পড়েছেন।
পেস বোলিং আক্রমণে থাকছেন কাগিসো রাবাদা, করবিন বশ ও মার্কো জানসেন। লুঙ্গি এনগিডি বাদ পড়েছেন, পাকিস্তান সিরিজেও তিনি দলে ছিলেন না।
ভারতের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হবে ১৪ নভেম্বর কলকাতায়, দ্বিতীয় টেস্ট ২২ নভেম্বর গুয়াহাটিতে। এই সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা তিনটি ওয়ানডে ও পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে।
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত সফরের টেস্ট স্কোয়াড
টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ত্রিস্তান স্টাবস, কাইল ভেরেন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবায়ের হামজা, টনি ডি জর্জি, করবিন বশ, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো জানসেন, কেশভ মহারাজ, সেনুরান মুথুসামি, কাগিসো রাবাদা, সায়মন হার্মার।
এমএমআর/জেআইএম