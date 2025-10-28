নিয়াজাই ১৪০, ইমনের ৫ উইকেট
বাংলাদেশকে ২৬৬ রানের টার্গেট দিলো আফগানিস্তান
এক ব্যাটারই ভোগালেন। একাই করলেন অপরাজিত ১৪০। উজাইরউল্লাহ নিয়াজাইয়ের হার না মানা বড় সেঞ্চুরিতে ভর করেই ৯ উইকেটে ২৬৫ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করালো আফগানিস্তান। অর্থাৎ বগুড়ায় প্রথম যুব ওয়ানডেতে জিততে হলে বাংলাদেশকে করতে হবে ২৬৬।
এক নিয়াজাই ছাড়া আর কোনো ব্যাটারকে ফিফটি করতে দেননি বাংলাদেশি বোলাররা। ওপেনার খালিদ আহমদজাই ৩৪ আর ওয়ান ডাউন ফয়সাল সিনোজাদা করেন ৩৩ রান। নিয়াজাইকে বাদ দিলে বাকিরা কেউ বিশের ঘরও ছুঁতে পারেননি।
চার নম্বরে নামা নিয়াজাই একটা প্রান্ত ধরে শেষ পর্যন্ত খেলে গেছেন। ১৩৭ বলে ১৬ চার আর ১ ছক্কায় ১৪০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।
বাংলাদেশের ডানহাতি পেসার ইকবাল হোসেন ইমন ৫৭ রানে নেন ৫টি উইকেট। দুটি উইকেট শিকার করেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার রিজান হোসেন।
এমএমআর/জিকেএস