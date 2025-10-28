  2. খেলাধুলা

আইসিইউ থেকে বের করা হলো আয়ারকে

প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ফিল্ডিং করতে চেয়ে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন স্রেয়াশ আয়ার। সেই চোটের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল শ্রেয়াস আয়ারকে। প্রথমে আইসিইউতে ভর্তি করানো হলেও সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ব্যাটারকে। জানা গেছে, শ্রেয়াসের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়েছে।

ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, শ্রেয়াস আপাতত বিপদমুক্ত। মাটিতে সজোরে ধাক্কা লাগার কারণেই রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক শ্রেয়াসের পাশে থাকার জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে চিকিৎসক রিজওয়ান খানকে রেখে দেওয়া হয়েছে। দলের বাকি সদস্যরা ক্যানবেরায় চলে গেছে।

আইসিইউ থেকে বের করা হলেও ঠিক করা হয়নি, কবে তিনি দেশে ফিরবেন। বোর্ড, দল পরিচালন কমিটি, শ্রেয়াসের পরিবার— কেউই দ্রুত দেশে ফেরাতে রাজি নন। তাই আগামী কয়েকদিন তাকে সিডনিতেই রাখা হতে পারে। প্রয়োজনে দু’দিন হাসপাতালেও থাকবেন। পুরোপুরি সুস্থ হলে তবেই দেশের বিমান ধরবেন তিনি।

বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম জানিয়েছে, ‘শ্রেয়াসের চোটের জায়গার স্ক্যান করানো হয়েছে। ওর প্লীহায় ক্ষত দেখা গিয়েছে। চিকিৎসা চলছে। তার পরিস্থিতি স্থিতিশীল। উন্নতিও হয়েছে কিছুটা। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তাদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় দলের চিকিৎসক শ্রেয়াসের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিস্থিতি জানাচ্ছেন।’

