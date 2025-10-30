অনুশীলনের সময় বলের আঘাতে ক্রিকেটারের মৃত্যু

অনুশীলনের সময় বলের আঘাতে ক্রিকেটারের মৃত্যু
অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুশীলনের সময় ক্রিকেট বলের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে ১৭ বছর বয়সী কিশোর বেন অস্টিন। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) ফের্নট্রি গালির একটি নেট সেশনে অনুশীলন করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বেন মাথায় হেলমেট পরা অবস্থায় ব্যাটিং করছিলেন, তবে গলায় কোনো নেক গার্ড ছিল না। ওয়্যাঙ্গার নামে পরিচিত একটি হাতে ধরা বল ছোড়ার যন্ত্র দিয়ে ছোড়া বলটি তার গলায় লাগে।
স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার দিকে জরুরি সেবাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বেনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হলেও বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান।
বেনের বাবা জেস অস্টিন বলেন, আমাদের সুন্দর বেনকে হারিয়ে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। ট্রেসি ও আমি আমাদের প্রিয় ছেলেকে হারিয়েছি; সে ছিল তার দুই ভাই কুপার ও জ্যাকের আদরের বড় ভাই এবং আমাদের জীবনের এক উজ্জ্বল আলো।
তিনি আরও বলেন, এই দুর্ঘটনায় শুধু আমাদের নয়, আরও এক তরুণ প্রভাবিত হয়েছে; যে বল ছুড়ছিল। আমরা তার ও তার পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানাচ্ছি।
ক্রিকেট ভিক্টোরিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক কামিন্স বলেন, এটি আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়। বলটি বেনের গলায় একইভাবে লাগে যেভাবে ২০১৪ সালে ফিল হিউজের দুর্ঘটনা ঘটেছিল।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার ফিলিপ হিউজ শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচে ব্যাট করার সময় গলায় বলের আঘাতে মারা যান। সেই ঘটনার পর ক্রিকেট সরঞ্জামে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।
কামিন্স বলেন, পুরো ভিক্টোরিয়ান ও জাতীয় ক্রিকেট পরিবার এই মৃত্যুতে শোকাহত। বেন ছিলেন মেধাবী ক্রিকেটার, জনপ্রিয় সহখেলোয়াড় ও তরুণ অধিনায়ক। তাকে হারানো এক গভীর বেদনার বিষয়।
বেন খেলতেন ফের্নট্রি গালি ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে। তাছাড়া ওয়েভারলি পার্ক হকস জুনিয়র ফুটবল ক্লাবে ১০০টিরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন বেন।
এমএমআর/জেআইএম