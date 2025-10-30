  2. খেলাধুলা

হাসপাতালে ভর্তি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:৩১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
হাসপাতালে ভর্তি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। একটি বিশ্বস্ত সূত্র জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মাহমুদউল্লাহর অসুস্থতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দোয়া চেয়েছেন স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার মিষ্টি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। যেখানে দেখা যায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন মাহমুদউল্লাহ। তার স্ত্রী মিষ্টি লিখেছেন, ‘আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।’

মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী আরও লিখেন, ‘সব কিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ভীষণ দয়ালু। তার (রিয়াদ) জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহুম্মা বারিক লাহু।’

যদিও ওই পোস্টে অসুস্থতার ধরন সম্পর্কে জানানো হয়নি। তবে পরে জাগো নিউজ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক।

এআরবি/এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।