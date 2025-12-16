  2. খেলাধুলা

ইনস্টাগ্রাম রিল থেকে আইপিএলের নিলামে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনস্টাগ্রাম রিল থেকে আইপিএলের নিলামে

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৯তম সংস্করণের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে আজ (১৬ ডিসেম্বর)। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে হতে যাওয়া এই নিলামে সংক্ষিপ্ত তালিকায় নাম লিখিয়েছেন ৩৫০ জন ক্রিকেটার।

বেশিরভাগের নজর তারকা ক্রিকেটারদের প্রতি থাকলেও বেশকিছু ক্রিকেটার এই নিলামে আছেন যাদের ক্রিকেটবিশ্বে কোনো পরিচিতিই নেই। তাদেরই একজন ইজাজ সাওয়ারিয়া।

চতুর্থ সেটে আনক্যাপড স্পিনারদের তালিকায় ২৬৫ নম্বরে আছেন রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নিবন্ধিত ইজাজ। তবে বিস্ময়কর তথ্য হলো, এখন পর্যন্ত পেশাদার ক্রিকেটে কোনো ম্যাচই খেলেননি তিনি। কখনো অংশ হননি রাজ্য দলেরও।

এরপর তিনি কীভাবে জায়গা করেন নিলামে? এই প্রশ্নের উত্তরটা হলো – সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে পরিচিতি পেয়ে জাগা হয়েছে তার আইপিএলের নিলামে। গত একবছর ধরে নিজের নেট সেশনের ভিডিও ইনস্টাগ্রামে রিলস ও ইউটিউবে শর্টস আকারে পোস্ট করে আসছেন।

এই ছোট ছোট ভিডিওগুলোই তাকে চিনিয়েছে ভারতের ক্রিকেটাঙ্গনে। নিয়মিত তার কমেন্টবক্সে মন্তব্য করেন ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার আদিল রশিদ। আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটার সিমি সিং এবং দিল্লি ক্যাপিটালস ও উত্তরপ্রদেশের লেগ স্পিনার বিপ্রাজ নিগামও সেখানে মন্তব্য করেছেন।

ইজাজ সাওয়ারিয়ার বাড়ি রাজস্থানের জয়পুরে। শহরের সংস্কার একাডেমিতে নিয়মিত অনুশীলন করেন তিনি। গত মাসে তিনি রেড বুলের একটি সেশনে অংশ নেন। উল্লেখ্য, রেড বুল রাজস্থান রয়্যালসের স্পিডস্টার ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রামেরও পৃষ্ঠপোষক।

কোনো পেশাদার অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিলামের তালিকায় জায়গা পাওয়া বিরল হলেও একেবারেই অচেনা নয়। সাধারণত আইপিএল স্কাউটরা মূল ধারার বাইরে গিয়ে এমন প্রতিভাদের খুঁজে পান এবং সুপারিশ করেন। ফলে আগামী মঙ্গলবার নিলামে সাওয়ারিয়ার আইপিএল চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।