বোলিংয়ে ছন্দ হারিয়ে বিবিএলে লজ্জার অভিষেক আফ্রিদির

বোলিংয়ে ছন্দ হারিয়ে বিবিএলে লজ্জার অভিষেক আফ্রিদির
পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির বিগ ব্যাশ অভিষেকটা সুখকর হলো না। কোমরের ওপর পরপর দুটি নো-বল করায় তাকে বোলিং থেকে সরিয়ে দেন আম্পায়ার।
গতকাল সোমবার ব্রিসবেন হিট ও মেলবোর্ন রেনেগাডসের ম্যাচে ১৮তম ওভারে ব্রিসবেনের অধিনায়ক নাথান ম্যাকসুয়েনি বোলিংয়ে আনেন আফ্রিদিকে। সেটি ছিল ম্যাচে তার তৃতীয় ওভার। প্রথম বলে ব্যাটার অলিভার পিক ছক্কা মারেন মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে। দ্বিতীয় বলে লো-ফুলটসে এক রান নেন পিক।
পরের বলে ইয়োর্কার দিতে গিয়ে লেন্থ মিস করে হাই নো-বল করেন আফ্রিদি। বলটি লং-অনে মেরে দুই রান নিয়ে ব্যাটার সেইফার্ট পূর্ণ করেন নিজের সেঞ্চুরি। ফ্রি-হিটে ঠিকঠাক ইয়োয়ার্কার মারতে সফল হন শাহিন। সে বলে আসোটি ১ রান। কিন্তু পরের বলে আবারও হাই নো-বল করেন আফ্রিদি। থার্ড ম্যানে বলটিকে ঠেলে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হন অলিভার পিক। উইকেটকিপার জিমি পেইর্সনও বলটিকে ধরে রাখতে পারেননি। ফলে দুটি বাই রান পায় রেনেগাডস।
কোমরের ওপর পরপর দুটি নো-বল করায় শাহিন আফ্রিদিকে বোলিং থেকে সরিয়ে নেন আম্পায়ার। এরমধ্য দিয়েই শেষ হয় শাহিনের হতাশাজনক অভিষেকে তার বোলিং।
শাহিন হিটের হয়ে নিজের স্পেল শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় ওভার দিয়ে, যেখানে টিম সেইফার্ট তাকে দুটি চার মেরে ৯ রান নেন। দ্বিতীয় ওভারে তিনি ১৯ রান দেন—সেইফার্ট একটি ছক্কা ও একটি চার মারেন, আর পিক মারেন একটি বাউন্ডারি।
ফলে ব্রিসবেন হিটের হয়ে বিবিএলে অভিষেকে শাহিন শাহ আফ্রিদির বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ২.৫ ওভারে ৪৩ রান। পাননি কোনো উইকেট। একেবারে ভুলে যাওয়র মতো অভিষেক।
আইএন