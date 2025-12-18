বিশ্বকাপে যাদের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর মাঠে গড়াবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে। ভারতে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে ৭ ফেব্রুয়ারী। এরই মধ্যে গ্রুপিং ও প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। উদ্বোধনী দিনে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে লিটন কুমার দাসের দল।
২৮ জানুয়ারি ভারতের উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম। বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ২৮ জানুয়ারি আমরা বেঙ্গালুরুতে চলে যাবো। নামিবিয়া এবং আফগানিস্তানের সাথে দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলব।'
ক্রিকেট অপারেশন্সের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস জানিয়েছেন, ‘বিপিএলের মধ্যে জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ বোলারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য ১ জন ফিজিও সবসময়ই কাজ করবেন। যদি কারো ওয়ার্কলোড বেশি হয়ে যায়, বিসিবি ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে বলে তাকে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।’
বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। বাংলাদেশের পরের দুই ম্যাচেও কলকাতায়। পরে বাংলাদেশ গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে ১৭ ফেব্রুয়ারি, নেপালের বিপক্ষে। প্রতিটি গ্রুপ পর্ব থেকে দুইটি করে দল সুপার এইটে জায়গা করে নেবে। তবে মূল লড়াইয়ের আগে বেঙ্গালুরুতে নামিবিয়া এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের।
এসকেডি/এএসএম