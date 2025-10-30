চোটে ছিটকে গেলেন ভারতের আরেক ক্রিকেটার
শ্রেয়াস আইয়ার বড় ধরনের আঘাত পেয়ে হাসপাতালে। এবার আরও এক ক্রিকেটারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লো ভারত। চোট পেয়েছেন নিতিশ কুমার রেড্ডি। ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি তো খেলতে পারেননি, পরের দুই ম্যাচেও মাঠে নামতে পারবেন না এই অলরাউন্ডার।
গতকাল বুধবার ক্যানবেরায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। এই ম্যাচের আগেই বোর্ড জানায় যে, নিতিশ প্রথম তিন ম্যাচে খেলতে পারবেন না।
মূলত দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে কোয়াড্রিসেপসে চোট পেয়েছিলেন নিতিশ। সেখান থেকে সেরে উঠতেই এবার ঘাড়ে চোট পেয়েছেন তিনি। ফলে ঘাড় নড়াচড়া করতে সমস্যা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়া সফরে এবারই ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক হয় নিতিশের। হার্দিক পান্ডিয়ার জায়গায় দলে ঢুকেছিলেন তিনি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই চোট পেয়ে যান। তিনি যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেজন্য টি-টোয়েন্টি সিরিজেও কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারত।
এমএমআর/এএসএম