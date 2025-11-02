  2. খেলাধুলা

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

কক্সবাজারে পাশাপাশি মাঠে ৩ সেঞ্চুরি, মুমিনুলের ৮ রানের আক্ষেপ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
৮দিন পরই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট। ঠিক এই সময় জাতীয় লিগে রান পাওয়া, সেঞ্চুরি করার অর্থ আস্থা, আত্মবিশ্বাস জন্মানো। ঠিক তেমন সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন টেস্ট স্পেশালিস্ট মুমিনুল হক। নিজ শহর কক্সবাজারে বরিশাল বিভাগের বিপক্ষে জাতীয় লিগের এবারের আসরের এ পর্বে সেঞ্চুরির জোর সম্ভাবনা ছিল টেস্ট দলের অন্যতম শীর্ষ ব্যাটার মুমিনুল হকের।

শতরানের খুব কাছাকাছি ছিলেন বাঁ-হাতি এই ব্যাটার। তিন অংকে পা রাখতে তার দরকার ছিল ১৬ রান; কিন্তু তা আর হয়নি। শেষ পর্যন্ত শতক থেকে ৮ রান পিছনে থেকেই সাজঘরে ফিরে গেছেন মুমিনুল।

আজ রোববার কক্সবাজার স্টেডিয়ামে বরিশাল পেসার রুয়েল মিয়ার বলে আউট হয়েছেন জাতীয় দলের এ তারকা ব্যাটার। ১৪৫ বলে ১০ বাউন্ডারিতে ৯২ রানে আউট হন তিনি। প্রথম দিনের ৪ উইকেটে ২৬০ রান নিয়ে খেলতে নেমে মুমিনুল আউট হওয়ায় আর বড় হয়নি চট্টগ্রাম ইনিংস।

Naim sheikh

মুমিনুল ফেরার পর নাঈম হাসান ৩৫, হাসান মুরাদ ২৮ রানে ফেরেন। বাকি ৬ উইকেটে ৯৮ রান যোগ করে ৩৫৮ রানেই অলআউট হয়েছে চট্টগ্রাম। বরিশাল বিভাগের হয়ে বল হাতে অধিনায়ক তানভীর ইসলাম ৫৬ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। রুয়েল মিয়া ও মঈন খান পেয়েছেন ২টি করে উইকেট।

জবাবে রোববার শেষ সেশনে বরিশালের সংগ্রহ ২ উইকেটে ১১৫ রান। সালমান হোসেন ইমন ৪৭ ও জাহিদুজ্জামান খান ১৩ রানে অপরাজিত আছেন। আউট হয়েছেন ইফতিখার ইফতি (৫) ও আদিল (৪৩)। দেখা যাক, কাল সোমবার তৃতীয় দিন ৮ উইকেট হাতে রেখে চট্টগ্রামকে ছুঁতে বা বা টপকে যেতে পারে কিনা বরিশাল?

ওদিকে কক্সবাজার স্টেডিয়ামের ঠিক পাশে একাডেমি মাঠে রংপুরের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়েছে ময়মনসিংহ। প্রথম দিনই সেঞ্চুরি করেছিলেন নাঈম শেখ (১৬৩ বলে ১১১) আর ও মাহফিজুল (২২৮ বলে ১২৭)। আজ রোববার দ্বিতীয় দিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন ময়মনসিংহের আরেক কৃতি ব্যাটার আব্দুল মজিদ।

আগের দিন ৮ রানে ক্রিজে থাকা মজিদ শতরান পূর্ণ করে শেষ পর্যন্ত আউট হননি। ১১৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। ১৮৬ বলে ১০ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ছিল মজিদের ইনিংস।

এছাড়া শুভাগত হোম ৮৬ বলে ৬৫ ও আবু হায়দার রনি ৬০ রানের দুটি কার্যকর ইনিংস খেলেন। ৫৫৫ (৬ উইকেটে) রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেন ময়মনসিংহ ক্যাপ্টেন শুভাগত হোম। ৩৪ বলে ২ চার ও ৫ ছক্কায় ঝড় তোলেন আবু হায়দার রনি।

জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমেই কঠিন চাপে রংপুর। ১৮ রান করতেই খোয়া গেছে ২ উইকেট। দুই ওপেনার তামিম (১৪) ও আব্দুল্লাহ মামুন (২) আউট। উইকেটে আছেন তরুণ জাহিদ জাভেদ (২) ও অভিজ্ঞ নাইম ইসলাম (০)। ৫৩৭ রানে পিছিয়ে কাল সোমবার তৃতীয় দিন কতদুর যাায় রংপুর, সেটাই দেখার।

এআরবি/আইএইচএস

