জাতীয় ক্রিকেট লিগা
শেরে বাংলায় তারকাদের ম্লান করে দিলেন শাকির
রান খরা নয়, ২৭তম জাতীয় লিগে রান হচ্ছে। ব্যাটারদের অনেকেই বড় ইনিংস খেলছেন। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের ব্যাটারদের ব্যাটে সে অর্থে রান নেই। তার প্রমাণ, হোম অফ ক্রিকেট শেরে বাংলায় প্রথম ইনিংসে রান পাননি এনামুল হক বিজয় (১২), সৌম্য সরকার (৬), নাজমুল হোসেন শান্ত (২) ও মেহেদি হাসান মিরাজদের (২) মত প্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।
সবাই অল্প সময় ও কম সংগ্রহে ফিরে গেলেন। এসব প্রতিষ্ঠিত ও নামী ব্যাটারদের নিষ্প্রভ ও অনুজ্জ্বলতার মাঝে জ্বলে উঠেছেন রাজশাহীর এক আনকোরা তরুণ শাকির হোসেন শুভ্র। মাত্র ১১ রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি এ তরুণ।
খুলনা ও রাজশাহী ম্যাচের প্রথম দিন মাত্র ১২১ রানে শেষ হয়ে গেছে খুলনার প্রথম ইনিংস। রাজশাহীর দুই স্পিনার নিহাদউজ্জহামান ও এসএম মেহরাব হোসেনের স্পিন ঘূর্ণির মুখেই এমন ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে খুলনার। সৌম্য সরকার, এনামুল হক বিজয় অমিত মজুমদার (১৪), মোহাম্মদ মিঠুন (২) আর মেহেদি হাসান মিরাজ (২) কেউই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। নিহাদ ও মেহরাব ৩টি করে উইকেট দখল করেন।
পাল্টা জবাবে রাজশাহী ২৬৮ রান তুলে বসে। প্রিতম কুমার (৪৭) ছাড়া রাজশাহীরও প্রতিষ্ঠিত ব্যাটারদের কেউই তেমন স্কোর করতে পারেননি। ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান (৫), আবার জাতীয় দলে টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি ফিরে পাওয়া নাজমুল হোসেন শান্ত (২) ও সাব্বির রহমান রুম্মন (২১) কম রানেই আউট হন।
তাদের ব্যর্থতার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ান এক আনকোরা তরুণ শাকির হোসেন শুভ্র। ১৭২ বলে ৩ ছক্কা ও ৬ বাউন্ডারিতে ৮৯ রান করে রাজশাহীকে ১৪৭ রানের লিড পাইয়ে দেন।
এছাড়া প্রিতম কুমার (৪৭), মেহরাব (২৬) ও আলী মোহাম্মদ ওয়ালিদ (২৪) তিনটি কার্যকর ইনিংস উপহার দিলে লিড পায় রাজশাহী। খুলনার ২ স্পিনার মেহেদি হাসান মিরাজ ১০৬ ও নাহিদুল ইসলাম ৪৮ রানে ৪টি করে উইকেট পান।
অবশ্য দ্বিতীয় বার ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ইনিংসের ঘাটতি পোষানোর সম্ভাবনা জাগিয়েছে খুলনা। রোববার শেষ সেশনে ব্যাটিং নেমে খুলনার স্কোর ১ উইকেটে ৬৮।
সৌম্য সরকার ১০ রানে ফিরে গেছেন সাজঘরে। অমিত মজুমদার ১৫ ও এনামুল হক বিজয় ২৭ রানে ব্যাট করছেন। সোমবার ৭৯ রানে পিছিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করবে খুলনা।
