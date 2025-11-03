বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার দৌড়ে টিকে আছে ৮ কর্পোরেট হাউজ

বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার দৌড়ে টিকে আছে ৮ কর্পোরেট হাউজ
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন পত্র জমা হয়েছিল ১০টি। ২৮ অক্টোবর রাতে বিসিবির বরাত দিয়ে ওই ১০ দলের নাম জাগোনিউজ সহ বেশ কয়েটি প্রচার মাধমে এসেছে; কিন্তু নির্ধারিত সময়ের ভেতরে ‘পে অর্ডার’ বোর্ডে জমা দেয়ার পর রাত ৮টা নাগাদ আরও একটি কর্পোরেট হাউজ এবারের বিপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল ওই আবেদন গ্রহণও করেছে।
মোটকথা, শেষ পর্যন্ত বিপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্ত কিনতে আগ্রহী কর্পোরেট হাউজের সংখ্যা দাড়ায় ১১টিতে। তার মধ্য থেকে ৩টি আগ্রহী কোম্পানি বাতিল হয়ে গেছে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু রোববার বিকেলে সাংবাদিকদের জানান, তিনটা কোম্পানির ডকুমেন্টের ঘাটতি ছিল বলে তারা কোয়ালিফাই করতে পারেনি।
কোন তিনটি কোয়ালিফাই করতে পারেনি? মিঠু জানান, এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ বাংলা মার্ক লিমিটেড, মাইন্ড ট্রি ও রূপসী কনক্রিট লিমিটেড কনসোর্টিয়াম। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য সচিব আরও জানান, `প্রাথমিক যাচাই-বাছাই এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের আইন বিভাগ, লিগ্যাল কনসালেটেন্সি ফার্ম এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম ১১টি ইওআই অংশগ্রহণকারীর নথি পর্যালোচনা করেছে। ‘
`বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের বিচারে তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়ায় শর্ত পূরণ করতে পারেনি। আমাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানিসহ ব্যাপারটা হচ্ছে ইওআইতে অনেক ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছিল। এই তিনটা কোম্পানির ডকুমেন্টের ঘাটতি ছিল বলে তারা কোয়ালিফাই করতে পারেনি।‘
শেষ পর্যন্ত এবার কয় দলের আসর হবে এবং কারা হবে ওই সব দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি? এ প্রশ্নের জবাবে মিঠু জানান, `আগামী পরশু ৪ নভেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। তার আগে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, আইন বিভাগ, লিগ্যাল কনসালটেন্সি ফার্ম এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক সম্পন্ন হওয়ার পর যোগ্য ইউআই অংশগ্রহণকারীর চূড়ান্ত তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।‘
এআরবি/আইএইচএস/জেআইএম