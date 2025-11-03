জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হলেন আশরাফুল

জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হলেন আশরাফুল
তাকে জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে দেখা যেতে পারে, এমন একটা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। বিসিবি প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুল থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাই সেটাকে অসাঢ় বা নিছক গুজব বলেই মন্তব্য করেছিলেন।
কিন্তু বাস্তবতা হলো ভিন্ন। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সব সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটিং প্রতিভা মোহাম্মদ আশরাফুল জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে ঢুকছেন এবং আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আজ ৩ নভেম্বর বিসিবি পরিচালক পর্ষদের সভায় নেয়া হয়েছে এ সিদ্ধান্ত।
বিসিবির দীর্ঘ সভা শেষে সোমবার রাতে প্রেস বিফিংয়ে জানানো হয়েছে এ তথ্য। মোহাম্মদ আশরাফুল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজে টিম বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।
সে সঙ্গে বিসিবি পরিচালক ও জাতীয় দলের সাবেক বাঁ-হাতি স্পিনার আব্দুর রাজ্জাক আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজে টিম ডিরেক্টরের ভুমিকায় থাকবেন। আজকের বোর্ড সভায় সে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে।
এআরবি/আইএইচএস