বিশ্বকাপ জয়ের পর পুরস্কারের বন্যায় ভাসছে ভারতের নারী ক্রিকেটাররা

বিশ্বকাপ জয়ের পর পুরস্কারের বন্যায় ভাসছে ভারতের নারী ক্রিকেটাররা
দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের পর শুধু আনন্দ-উচ্ছ্বাসই নয়, পুরস্কারের বন্যায়ও ভাসছে ভারতের নারী ক্রিকেটাররা। এমনিতেই চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার (প্রায় ৫৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা) পেয়েছে হারমানপ্রিত কউররা।
সে সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, বিসিসিআই থেকে নারী ক্রিকেটারদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে ৫১ কোটি রুপি (প্রায় ৭১ কোটি টাকা) আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া জানিয়েছেন, এই টাকা সব ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ এবং নির্বাচকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এবার ভারতে রাতারাতি জাতীয় নায়কে পরিণত হওয়া নারী ক্রিকেটারদের জন্য পুরস্কারের বন্যা নিয়ে হাজির হচ্ছে। রাজ্যসভার সাংসদ তথা সুরাটের ব্যবসায়ী গোবিন্দ ঢোলাকিয়া জানিয়েছেন, প্রত্যেক ক্রিকেটারকে হাতে তৈরি হীরের গয়না এবং রুফটপ সোলার প্যানেল উপহার দেবেন। ফাইনালের আগে বোর্ডকে পাঠানো চিঠিতে নারী ক্রিকেটারদের সাহসের প্রশংসা করেছেন তিনি।
বিভিন্ন ক্রিকেটারদের সঙ্গে করপোরেট সংস্থার চুক্তির পরিমাণও বেড়ে গেছে। বিশ্বকাপ জয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হারমানপ্রিতের সঙ্গে চুক্তি করেছে একটি নির্মাণ সংস্থা। তাকে ‘ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর’ করেছে তারা। স্মৃতি ইতিমধ্যেই অনেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর সংস্থা তার সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করেছে।
হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুকু জানিয়েছেন, রাজ্যের ক্রিকেটার রেণুকা ঠাকুরকে এক কোটি রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ওই রাজ্যের ক্রিকেটার ক্রান্তি গৌড়কেও দেওয়া হবে এক কোটি রুপি।
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি কয়েক কোটি টাকা রোজগার করলেন হারমানপ্রিত কউর, স্মৃতি মন্ধানারা। টাকার অঙ্ক ভারতের পুরুষদের দলের থেকেও বেশি। এমনকি, ২০২৩ সালে পুরুষদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতে অস্ট্রেলিয়া যত টাকা পেয়েছিল, তার থেকেও বেশি টাকা পেয়েছেন ভারতের মেয়েরা।
বুন্দেলখণ্ডের ছাতারপুর জেলার ঘুয়ারা গ্রামের মেয়ে ক্রান্তি গৌড় ফাইনালসহ পুরো টুর্নামেন্টে বল হাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন। ফাইনালে ৩ ওভার বল করে কোনো উইকেট না পেলেও দিয়েছেন মাত্র ১৬ রান। টুর্নামেন্টের ৮ ম্যাচে ৬৩ ওভার বল করে তিনি ওভারপ্রতি ৫.৭৩ রান দিয়ে নিয়েছেন ৯ উইকেট।
আইএইচএস/