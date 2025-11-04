বিসিবির নতুন আইন: লিগে অংশ না নিলে বা সরে দাঁড়ালেই কঠোর ব্যবস্থা

বিসিবির নতুন আইন: লিগে অংশ না নিলে বা সরে দাঁড়ালেই কঠোর ব্যবস্থা
বিসিবি নির্বাচনের পর থেকেই এই শঙ্কাটা দেখা গিয়েছিল। ঢাকার ক্লাবগুলোর সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকবে বিসিবির। সে শঙ্কাটা সত্যি করেই বিসিবির কাছে ৩ নভেম্বর চিঠি দিয়েছে ক্লাবগুলো। বলেছে, আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন এই বোর্ডের অধীনে কোনো লিগে অংশ নেবে না তারা।
কিন্তু ক্লাবগুলোর দেয়া চিঠিতে ভড়কে না গিয়ে বিসিবি উল্টো নিয়ম-নীতি তৈরি করেছে, লিগ বর্জনকারী কিংবা মাঝপথে লিগ ছেড়ে যাওয়াদের বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থান রেয়ার বিষয়ে।
বিসিবি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নতুন নিয়মের কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ঘোষণা করছে যে, ঢাকা মহানগর ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম)-এর আওতাধীন সব লিগে নতুন একটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। যার শিরোনাম হলো, ‘অংশগ্রহণ না করা ও প্রত্যাহার।’ এই নিয়মটি আসন্ন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন, প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগ কোয়ালিফায়িং লিগ থেকে কার্যকর হবে।
বিসিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘ঢাকা মহানগর এলাকার অধীনে পরিচালিত সব লিগের শৃঙ্খলা ও প্রতিযোগিতামূলক মান বজায় রাখতে এই ধারা সংযোজন করা হয়েছে। কোনো দল যেন মাঝপথে প্রতিযোগিতা থেকে সরে না দাঁড়ায় এবং লিগের কাঠামো যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেটিই এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য।’
‘অংশগ্রহণ না করা ও প্রত্যাহার’ ধারার মূল বিষয়গুলো হলো
১. কোনো দল লিগে না খেললে বা মাঝপথে সরে দাঁড়ালে
কোনো দল যদি লিগে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়— কিংবা লিগ শুরু হওয়ার পর প্রতিযোগিতা থেকে পুরোপুরি সরে যায়, তবে ওই দল তাৎক্ষণিকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং লিগ থেকে অবনমিত (রেলিগেটেড) করা হবে। চলমান লিগে তারা পুনরায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
২️. আগে খেলা ম্যাচের ফল
যদি কোনো দল প্রত্যাহারের আগে এক বা একাধিক ম্যাচ খেলে থাকে, তবে সেই ম্যাচগুলোর পূর্ণ পয়েন্ট প্রতিপক্ষ দলকে দেওয়া হবে, মূল ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন।
৩️. ভবিষ্যৎ ম্যাচের পয়েন্ট
যে সব দল অযোগ্য ঘোষিত দলের বিপক্ষে খেলার কথা ছিল, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ পয়েন্ট পাবে ওই ম্যাচগুলোর জন্য।
৪️. লিগ শুরুর আগেই সরে গেলে
এই ধারা প্রযোজ্য হবে না যদি কোনো দল লিগ শুরু হওয়ার আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত জানায়।
৫️. একাধিক দল সরে গেলে
যদি দুই বা তার বেশি দল লিগ থেকে সরে দাঁড়ায় বা অংশগ্রহণ না করে, তবে সেই মৌসুমে কোনো রেলিগেশন লিগ অনুষ্ঠিত হবে না।
৬️. পরবর্তী মৌসুমের উন্নীত দল
২০২৬–২৭ মৌসুমে কতটি দল উপরের বিভাগে উন্নীত হবে, তা নির্ধারণ করবে সিসিডিএম, ২০২৫–২৬ মৌসুমে কতটি দল এই ধারার আওতায় অবনমিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।
বিসিবি মনে করে, এই নিয়ম কার্যকর হলে ঢাকা লিগগুলো আরও সংগঠিত, প্রতিযোগিতামূলক ও দায়বদ্ধ হবে। দলগুলো যেন নিয়ম মেনে লিগ সম্পূর্ণ করে এবং হঠাৎ প্রত্যাহারের কারণে টুর্নামেন্টের কাঠামো নষ্ট না হয়, সেটিই এই নীতিমালার লক্ষ্য।
