শান্তর নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দল ঘোষণা বাংলাদেশের

শান্তর নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দল ঘোষণা বাংলাদেশের
আবারও টেস্টের নেতৃত্বে ফিরেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এবার তার অধীনে চলতি মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ওই দুই টেস্টের জন্য আজ (মঙ্গলবার) ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
স্কোয়াডে নেই কোনো নতুন মুখ। তবে আছে বড় ধরনের পরিবর্তনের ছোঁয়া। চলতি বছর জুনে শ্রীলঙ্কার সাথে শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলা দুই ম্যাচের টেস্ট স্কোয়াডের ৩ জন নেই এবার ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের সাথে টেস্ট দলে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট দলে থাকা যে তিনজন নেই, তারা হলেন টপঅর্ডার এনামুলক হক বিজয়, উইকেটকিপার কাম মিডল অর্ডার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও অফস্পিনার নাইম হাসান।
তাদের বদলে দলে এসেছেন শুধু টপঅর্ডার মাহমুদুল হাসান জয়। শ্রীলঙ্কা সফরে দল ছিল ১৬ জনের । আর এবার ঘরের মাঠে আইরিশদের সাথে টেস্ট দল সাজানো হয়েছে ১৪ জন নিয়ে। তাই ৩ জন বাদ গেলেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মাত্র ১ জন।
টেস্ট স্কোয়াড
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন কুমার দাস, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, এবাদত হোসেন চৌধুরী, হাসান মুরাদ।
এআরবি/এমএমআর