  2. খেলাধুলা

মাদকাসক্ত উইলিয়ামস, ভর্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
মাদকাসক্ত উইলিয়ামস, ভর্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রে

জিম্বাবুয়ের অভিজ্ঞ ব্যাটার শন উইলিয়ামসের জন্য জাতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হচ্ছে। তার কেন্দ্রীয় চুক্তিও নবায়ন করা হবে না, এমনটাই জানিয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট। সংস্থাটি জানিয়েছে, উইলিয়ামস নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি মাদকাসক্তির সমস্যায় ভুগছেন এবং বর্তমানে পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের ইতিহাস ও বারবার অনুপস্থিত থাকার ঘটনা দলের প্রস্তুতি ও পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট প্রত্যাশা করে, সকল চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা এবং দলীয় নীতিমালা ও অ্যান্টি-ডোপিং নিয়মাবলী মেনে চলবে। আমরা উইলিয়ামসের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই, তবে দলীয় দায়িত্ব থেকে এমনভাবে সরে যাওয়া, বিশেষ করে যখন সম্ভাব্য পরীক্ষার বিষয় থাকে, তা পেশাগত ও নৈতিক মানদণ্ডে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

৩৯ বছর বয়সী উইলিয়ামস ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে এখন পর্যন্ত ২৭৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। যেখানে তিনি সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৮ হাজারের বেশি রান করেছেন।

তিন ফরম্যাটের মধ্যে ওয়ানডেতে সবচেয়ে সফল উইলিয়ামস। ৩৭.৫৩ গড়ে ৮ সেঞ্চুরি ও ৩৭টি হাফসেঞ্চুরিসহ করেছেন ৫২১৭ রান।

চলতি বছরের শুরুতে তিনি ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসনকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা সক্রিয় খেলোয়াড়ে পরিণত হন।

তবে সম্প্রতি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আফ্রিকা বাছাইপর্বের ঠিক আগমুহূর্তে উইলিয়ামস ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে দল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন। পরে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট তদন্ত করে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতির কারণ ছিল মাদক আসক্তি।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শেষে উইলিয়ামসের চুক্তি শেষ হওয়ার পর আর তা নবায়ন করা হবে না।

এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।