বিপিএলে দল ৫টি, প্লেয়ার্স ড্রাফট ১৭ নভেম্বর

বিপিএলে দল ৫টি, প্লেয়ার্স ড্রাফট ১৭ নভেম্বর
আগেই জানা ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্তের জন্য আবেদন করা ১১ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথমেই ৩ করপোরেট হাউজকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকি ছিল ৮ প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে চূড়ান্তভাবে বেছে নেওয়া হলো ৫ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে।
সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে এবারের বিপিএলের জন্য ৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজি চূড়ান্ত করলো বিসিবি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাত ১০টা নাগাদ গুলশানের নাভানা টাওয়ারে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের অস্থায়ী অফিসে এ ৫ ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে, এবারের বিপিএলে অংশ নেবে ৫ দল।
শেষ পর্যন্ত বিপিএল-২০২৫ এর জন্য চূড়ান্তভাবে টিকে যাওয়া ৫ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলো টগি স্পোর্টস, ট্রাইঅ্যাংগেল স্পোর্টস, নাবিল গ্রুপ, ক্রিকেট উইথ সামি ও চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস। এর মধ্যে টগি স্পোর্টস হলো রংপুরের ফ্র্যাঞ্চাইজি। চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়েছে ট্রাইঅ্যাংগেল স্পোর্টস। রাজশাহীর মালিকানা পেয়েছে নাবিল গ্রুপ। ক্রিকেট উইথ সামি হয়েছে সিলেটের ফ্র্যাঞ্চাইজি। আর ঢাকার মালিকানা পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস।
বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কর্তা ইফতিখার রহমান মিঠু জানান, আগামী ১৭ নভেম্বর এবারের বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটের দিন ধার্য করা হয়েছে। আর বিপিএল মাঠে গড়ানোর সম্ভাব্য তারিখ হলো ১৯ ডিসেম্বর। ফাইনাল ১৬ জানুয়ারী।
এআরবি/এএমএ