  2. খেলাধুলা

অবশেষে জাতীয় দলের কোচের পদ ছাড়ছেন সালাউদ্দিন

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৫ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
অবশেষে জাতীয় দলের কোচের পদ ছাড়ছেন সালাউদ্দিন

নানা আলোচনা-সমালোচনার পর অবশেষে পদত্যাগ করতে যাচ্ছন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজের পরই পদ ছাড়তে যাচ্ছেন তিনি।

বিসিবির সঙ্গে ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় এই স্থানীয় কোচ। তিনি ইতোমধ্যেই বোর্ডে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে সূত্রে জানা গেছে।

মঙ্গলবার 'ক্রিকবাজ'কে সালাউদ্দিন নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমি পদত্যাগ করছি।' তবে কারণ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। জাগো নিউজের পক্ষ থেকে বিসিবির একজন পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু হয়নি। তবে পদত্যাগের খবর অস্বীকারও করেননি তিনি।

গত বছর ৫ নভেম্বর বিসিবিতে যোগ দেন সালাউদ্দিন। ডেভিড হেম্পের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর থেকে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং ইউনিটের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন এই অভিজ্ঞ কোচ।

এ অবস্থায় আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য বিসিবি নতুন করে মোহাম্মদ আশরাফুলকে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

আয়ারল্যান্ড দল ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে পৌঁছাবে। সফরে তারা দুটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১১ নভেম্বর সিলেটে, চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায় ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর।

এরপর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে চট্টগ্রামে। প্রথম দুটি ম্যাচ ২৭ ও ২৯ নভেম্বর, আর শেষ ম্যাচ ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।