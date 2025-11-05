ভারতের বিপক্ষে সেই ঘটনায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হারিস রউফ

ভারতের বিপক্ষে সেই ঘটনায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হারিস রউফ
পাকিস্তানের পেসার হারিস রউফকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচগুলোতে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি।
একই ঘটনায় ভারতের সূর্যকুমার যাদব ও জাসপ্রিত বুমরাহ এবং পাকিস্তানের শাহিবজাদা ফারহানও দায়ী হয়েছেন। তারা সবাই আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের ২.২১ নম্বর ধারা ভঙ্গ করেছেন, যা 'খেলার মর্যাদা নষ্টকারী আচরণ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
সেপ্টেম্বরে ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপের ম্যাচে হারিস রউফ একাধিকবার 'বিমান ভূপাতিত হওয়ার মতো ইঙ্গিত' করেন, আর শাহিবজাদা ফারহান ব্যাট হাতে বন্দুকের ভঙ্গিতে উদযাপন করেন।
অন্যদিকে, ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ১৪ সেপ্টেম্বরের জয়ের পর মন্তব্য করেন, 'এই জয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি উৎসর্গ।' পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে।
জাসপ্রিত বুমরাহও ফাইনাল ম্যাচে এক উসকানিমূলক অঙ্গভঙ্গির জন্য অভিযুক্ত হন।
আইসিসির ঘোষণায় বলা হয়েছে, রউফের বিরুদ্ধে দুটি ঘটনায় মোট চারটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে, যার ফলে তিনি দুই ওয়ানডে ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। পাশাপাশি, দুটি ম্যাচে তার ম্যাচ ফি’র ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।
সূর্যকুমার যাদবের এক ম্যাচের জন্য ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে, আর বুমরাহ ও ফারহানকে আনুষ্ঠানিক সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
রউফ এই নিষেধাজ্ঞার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম দুটি ওয়ানডে মিস করছেন।
মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বৈরিতার কারণেই এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। যার রেশ ছিল এশিয়া কাপের ফাইনাল পর্যন্ত। ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে ভারত পাকিস্তানকে হারায়।
কিন্তু ম্যাচ শেষে ভারতীয় দল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। মহসিনও ট্রফি সঙ্গে নিয়ে চলে যান। এখন পর্যন্ত ভারত ট্রফি হাতে পায়নি।
