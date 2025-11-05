অনূর্ধ্ব-১৯
বাংলাদেশকে ২৭৬ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিলো আফগানিস্তান
যুবাদের সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সামনে ২৭৬ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুড়ে দিলো আফগানিস্তান। ফয়সাল খানের সেঞ্চুরিতে ৭ উইকেটে তারা তুলেছে ২৭৫ রান।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই ১০ রানে প্রথম উইকটে হারায় তারা।
তবে এরপর ফয়সাল খানের ব্যাটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আফগানরা। ফয়সাল ১০৫ বলে ১৪ চার আর ২ ছক্কায় খেলেন ১০০ রানের ইনিংস।
আজিজুল হাকিম তামিম তাকে ফেরানোর পর আবার আফগানদের চেপে ধরেছিল বাংলাদেশ। ২১০ রানে ৫ উইকেট হারায় সফরকারীরা।
সেখান থেকে অধিনায়ক মাহবুব খানের ৭৮ বলে ৬৮ রানের হার না মানা ইনিংসে ২৭৫ পর্যন্ত গেছে আফগানিস্তান।
আল ফাহাদ আর আজিজুল হাকিম নেন দুটি করে উইকেট।
এমএমআর/এমএস