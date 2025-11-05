  2. খেলাধুলা

সালাউদ্দিনের পদত্যাগপত্র পাওয়ার কথা নিশ্চিত করলেন বিসিবি সভাপতি

প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় দলের প্রধান সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পদত্যাগ করেছেন, এমন খবর ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। তবে বিসিবির পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স প্রধান নাজমুল আবেদিন ফাহিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনিও ‘হ্যাঁ-না’ কিছু বলতে রাজি হননি।

বর্তমানে দুবাইয়ে আইসিসির মিটিংয়ে আছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন। শত ব্যস্ততার মধ্যে সেখান থেকে আমিনুল ইসলাম বুলবুল জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন, ‘হ্যাঁ, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।’

বোর্ড সভাপতি বুলবুলের এই কথার পর আর কোনো নিশ্চিত তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না। এখন কেবল বাকি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

এদিকে সালাউদ্দিন আজ সকালে বিসিবি ভবনে গিয়েছিলেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো পদত্যাগপত্র জমা দিতে গেছেন। কিন্তু বিসিবি সভাপতির সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো, সালাউদ্দিন সেটা আগেই জমা দিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, আজ হয়তো পদত্যাগের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে গেছেন সালাউদ্দিন।

বিসিবির সঙ্গে ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি ছিল সালাউদ্দিনের। এখন দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিলেও আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষ করে তারপর দল ছাড়বেন তিনি।

