চমক রেখে অ্যাশেজ টেস্টের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

চমক রেখে অ্যাশেজ টেস্টের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়েছেন স্যাম কনস্টাস। প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন তাসমানিয়ার ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড।
চলতি বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দল থেকে বাদ পড়া মার্নাস লাবুশেন ফিরছেন। তবে তিনি কত নম্বরে ব্যাট করবেন, এখনও নিশ্চিত নয়।
নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, একাদশের ব্যাটিং অর্ডার এখনও নির্ধারণ হয়নি। তবে লাবুশেন যে কোনো জায়গায়ই ব্যাট করতে পারেন। দলে রিজার্ভ উইকেটরক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন জশ ইংলিশ।
২১ নভেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার মহামর্যাদার অ্যাশেজ সিরিজ।
- প্রথম টেস্টের অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড
স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারে (উইকেটরক্ষক), ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিশ (উইকেটরক্ষক), উসমান খাজা, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লিয়ন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার।
এমএমআর/জিকেএস